Уходящий год отметился в Одессе «акцией» старых одесских домов, которые с помощью баннеров стали сообщать о своем тяжелом состоянии и вопили о помощи.

«Я разрушаюсь и скоро упаду», – так звучало печальное откровение исторического дома-памятника архитектуры на улице Маразлиевской, который известен как «дом с повешенной» благодаря одному из элементов богатейшего декора – изображению девушки с «петлей» на шее.

Баннер с таким текстом «украшал» дом некоторое время, пока ветер его не сорвал.

Дом на Среднефонтанской, 29, не отличается богатейшим декором, и он – никак не памятник архитектуры. Но к «баннерной акции» подключился сразу после того, как там произошло очередное обрушение, обострившее множество старых проблем.

В этом доме в уходящем году вообще произошла целая баннерная эпопея. «Дети в руинах!», «Люди живут в трущобах!», «Наша кровь на ваших руках!». Эти и другие тексты с мольбой о помощи активно писались, баннеры вывешивались на фасад, коммунальщики их срывали.

Тексты снова писались, снова срывались, результат был все тот же, то есть никакой. В конце концов жильцы дома вышли со своими баннерами уже на митинг на Думскую площадь. Безрезультатно.

Далее баннерную эстафету с криком о помощи «Дом-памятник архитектуры разрушается!» перенял дом на Софиевской, 15. Там в сентябре появилось сразу четыре баннера. Живущий там же художник провел даже своеобразную акцию, чтобы обратить внимание на критическое состояние исторического дома.

Кто отреагировал? Журналисты города активно интересовались проблемами дома, писали о них, равно как и о прошедшей акции.

Дом на Польском спуске, 9, где произошел один из «карантинных» обвалов, тоже решил «перенять опыт»: там появился баннер, напомнивший, что в руинах живут дети, а очередной обвал может произойти снова. Кто снял этот баннер – ветер или коммунальщики, – мне выяснить не удалось.

Да и в баннере ли дело? Люди там как жили, так и живут. И, в отличие от жильцов на улице Среднефонтанской, развешивать крики о помощи с помощью «тряпочек» больше не хотят.

Говорят, что все равно никакого толку. Кстати, они очень опасаются предстоящего капремонта Деволановского спуска, так как живут с ним по соседству, а дом у них очень ветхий.

Год на исходе, может, еще какой-нибудь одесский дом возопит о помощи с помощью баннера, может, и нет. Помнится, разговаривала я с жителями дома на Среднефонтанской, 29, по этому поводу. Люди говорили, что баннеры «не срабатывают», и дело тут не в том, что коммунальщики их срывают.

Да уж, дело не в коммунальщиках. И не в ветре. Баннеры на фасаде дома на Софиевской, 15, к примеру, висят и по сей день. Люди проходят мимо – читают. Проезжают мимо – изучают. Некоторые даже фотографируют (может, опыт перенимают?). Собственно, это и есть все «результаты».

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