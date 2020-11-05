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Обвал в Одессе на Ясной: вернутся ли жильцы в свои квартиры? (фото)

Обвал в Одессе на Ясной: вернутся ли жильцы в свои квартиры? (фото)

В одесской мэрии готовятся переселись жильцов дома №10 по улице Ясной, пострадавших в результате обвала обратно в их квартиры. Сейчас эти люди временно проживают в детском лагере «Мечта» либо на съемном жилье или гостят у родственников и знакомых.

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Несчастье с четырехэтажным жилым домом на улице Ясной, 10 произошло около 3 часов ночи 10 июня. Тогда обвалились четыре квартиры с первого по четвертый этажи в правой части здания.

Прибывшие на место спасатели вывели из-под завалов 25 человек. Одна женщина получила травму бедра. Ее отправили в больницу.

После разбора завалов со здания сначала сняли все аварийные элементы, а затем укрепили и законсервировали торцевую стену.

дом на Ясной после обвала

дом на Ясной, где случился обвал

В мэрии причиной инцидента назвали самовольную реконструкцию квартиры на четвертом этаже. Но жильцы считают, что к этому привел комплекс проблем. Во-первых, городские коммуникации, проходившие через подвал дома, периодически давали течь и их не ремонтировали должным образом. А во-вторых, на состояние дома повлияли стройки высоток, которые появились в этом районе.

Игнор и бездействие

Олег Левко жил в одной из разрушенных квартир на третьем этаже. Теперь он остался без своих квадратных метров и вынужден снимать жилье. Как будет складываться его дальнейшая судьба, как и его соседей, пока непонятно. Еще на этапе разбора завалов в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета людям пообещали выделить временное жилье. Однако «воз и ныне там».

«Мы написали письма в департамент городского хозяйства и мэру. Но в положенный 30-дневный срок нам не ответили. То есть наши права граждан даже на получения ответа нарушены. На телефоны никто не отвечает и на связь не выходит. Мы даже писали президенту, что нам не отвечают. Пришел ответ, что запрос отправили в департамент. И снова молчание. Нас полностью игнорируют. Перспектив у нас пока никаких нет. На сегодняшний день нам не дано ни одного официального ответа на наши обращения», – рассказывает Олег.

Часть жильцов отселили в детский лагерь «Мечта», что на Даче Ковалевского. Сейчас в мэрии говорят, что уже вот-вот заселят одесситов обратно в левое крыло дома. Но пока они находятся по-прежнему в «Мечте».

«Городские власти собирались нас заселить обратно еще с начала июля. Но уже не верится, что это произойдет. Уже все это надоело», – возмущается житель дома Виктор Григорьевич, чья квартира уцелела.

Отметим, что пострадавший дом является памятником архитектуры местного значения. Под охрану государства его передали еще в 1991 году.

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Фото автора

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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