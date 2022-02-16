Почему многие предприниматели отказываются принимать оплату по карте?

В маленьких магазинах, кофейнях и заведениях быстрого питания все чаще можно увидеть табличку на кассе — «терминал не работает, оплата наличными». Эксперты, да и сами предприниматели, объясняют это недавними изменениями в налоговом законодательстве. Бизнес «уходит в тень», чтобы избежать огромных штрафов.

Давайте разберемся, что происходит и как быть с безналичным расчетом.

Что изменилось в налоговом законодательстве?

Начиная с 1 января 2022 года бизнес обязан использовать РРО — регистратор расчетных операций. Это традиционные кассовые аппараты, а также специальные программы (для смартфона или ноутбука), чтобы вести учет операций.

Расчетная операция — это любое поступление денег от покупателя: наличными, через платежный терминал или интернет-банкинг. Индивидуальные предприниматели 2-4 групп должны вносить в регистратор (РРО) все транзакции, и они в автоматическом режиме попадают в налоговую. За нарушение правил использования РРО предусмотрены штрафы.

А как это связано с отказом принимать оплату по карте?

После принятия изменений в налоговое законодательство, предприниматели столкнулись с некоторыми проблемами. Не всем удалось приобрести РРО и правильно его настроить. Когда бизнес стал массово регистрировать кассовые аппараты, произошли технические сбои. Сервисы не смогли справиться с наплывом предпринимателей, да и в самой налоговой оказались не готовы к такому ажиотажу.

Когда покупатели рассчитываются картой, то информация из платежного терминала должна автоматически попадать в РРО. Но если у предпринимателя нет РРО или он не сумел разобраться, как эта система работает, то бизнес просто отказывается от безнала. Это позволяет избежать штрафа.

Тем более что штраф налоговая может выписать только по результатам проверки, но во время карантина действует мораторий. Поэтому предприниматели продолжают «балансировать» на грани закона, без использования РРО и платежных терминалов.

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Какие штрафы за нарушение правил использования PPO?

Если предприниматель не провел операцию через РРО, не выдал чек или указал не всю сумму, на него могут наложить санкции:

100% от стоимости товара за первое нарушение

от стоимости товара за первое нарушение 150% от стоимости товара за повторное нарушение

Кроме того, предусмотрены штрафы за ошибки в расчетных операциях:

5100 гривен – если операцию провели вне режима программирования каждого подакцизного товара

– если операцию провели вне режима программирования каждого подакцизного товара 5100 гривен – если программа РРО нелицензионная

– если программа РРО нелицензионная 510 гривен – если контрольная лента не была напечатана или создана в электронной форме на РРО

– если контрольная лента не была напечатана или создана в электронной форме на РРО 510 гривен – если предприниматель не подал отчетность об использовании РРО

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