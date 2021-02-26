А вы знали, что запахи влияют на наше настроение и самочувствие? И необязательно покупать специальные ароматизаторы в магазине. Сделать их можно своими руками – это дешево, полезно и экологично.

Фруктовый запах лета

Этот ароматизатор напомнит вам аромат свежего летнего вечера, наполненного пряностью, цветами и фруктами. Чтобы его создать, нужно: дольки тонко нарезанных яблок залить в стеклянной емкости водой, затем добавить туда палочки корицы, сухие цветки гвоздики и, при желании, анисовые звездочки.

Бодрящий запах цитрусовых

Наполнить дом или квартиру запахом свежести, придающей бодрости, поможет лимон с вкраплениями сладкой ванили: лайм или лимон нарезать и слегка смочить водой в подготовленной емкости. Добавить к смеси немного ванильного экстракта и розмарин. Емкость оставить открытой.

Мятный запах свежести

В баночке смешать нарезанный дольками лимон и воду, добавить веточки мяты и тимьяна. К натуральной ароматной смеси можно добавить несколько капель ванильного экстракта. Мяту и тимьян можно использовать в сухом виде. Освежитель готов.

Миндальный цитрус

Апельсин нарезать толстыми дольками, уложить на дно емкости и залить небольшим количеством воды. Свежий имбирь и половину лимона нарезать кусочками, добавить экстракт миндаля и соединить с апельсином. Сладкий запах идеально освежит любое помещение.

Запах морского бриза

Мякоть лимона и лайма удалить и наполнить половинки морской солью. Для дополнительного аромата добавить гвоздику и свежие травы, вроде базилика и мяты, и оставить на видном месте, чтобы они впитали неприятные ароматы.

Фото: stroy-podskazka.ru

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