Архитектурные тайны Одессы: друиды и львы особняка Леонарда

Здание по улице Канатной, 9, принадлежит к красивейшим домам городского типа. Такие особняки возводили в конце XIX-начале XX века. Их архитектурный облик свидетельствует о постепенной смене стиля и переходе от академических форм к более свободному модерну.

К сожалению, в архивных документах не сохранились ни год постройки, ни имя архитектора. Предполагается, что здание было возведено в начале XX века в стиле модернизированной эклектики. Что касается авторства проекта, то по некоторым признакам специалисты делают вывод, что проектировал и строил здание известный архитектор Моисей Линецкий. Считается, что именно в оформлении этого особняка многие детали и декоративные элементы были применены им впервые.

Дом принадлежал семье Леонард. Карл Леонард владел скульптурно-мраморной мастерской, а Георгий – зеркальной фабрикой, которые находились в этом же доме: «Магазин и мастерская скульптурных, позолотных изделий и единственный склад в Одессе французских зеркал». Потом здание сменило владельцев, которые стали сдавать помещения внаем.

После революции здание подверглось перепланировке, а жильцы – «уплотнению». Изменились до неузнаваемости интерьеры дома, зато его фасад дошел до нас почти в первозданном виде. Сохранился даже лепной вензель первых владельцев особняка – прописная латинская буква «L», которую можно увидеть над балконной дверью и на козырьке.

С фасадной стороны дома на первом этаже выделяется скульптурная группа в виде двух атлантов, поддерживающих балкон. Между атлантами еще недавно можно было увидеть окно, на месте которого при постройке дома был оборудован вход в мастерскую. На это указывают остатки ступеней, выходящих на тротуар. Также фасад здания украшен картушами и грифонами, с соблюдением принципов геральдической композиции. Над окнами первого этажа нависают маскароны, изображающие друидов и львов, а на втором окна украшают маскароны антропоморфных (схожих с человеком) существ.

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Ирина Сорокина

Источник: all.archodessa.com