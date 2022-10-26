Архитектурные тайны Одессы: дом, ставший наглядной рекламой

Одесситам это здание, расположенное по улице Спиридоновской, 8, известно как доходный дом Сигала. Оно выстроено в так называемом кирпичном стиле с элементами неоготики и привлекает внимание своим изяществом и декором фасада, напоминающим средневековый замок в миниатюре.

Некоторые исследователи считают, что это здание было построено примерно в 1880-е годы, а архитектором, который спроектировал его, был Павел Клейн. Владелец здания Ушер Сигал был весьма состоятельным человеком, купцом первой гильдии и меценатом. Он имел высшее образование и владел технологией изготовления майолики, которую внедрял на своих предприятиях, расположенных не только в Украине, но и в Польше.

В начале 1880-х годов он приобрел участок на Спиридоновской улице. В то время на участке находилось какое-то строение, но его снесли, чтобы построить более внушительный и ценный в архитектурном отношении доходный дом.

Еще на стадии строительства здание стало наглядной рекламой – оно было построено из кирпича, который производил один из заводов Сигала. А после строительства привлекало взгляды своим необычным асимметричным фасадом – ажурной башенкой с правой стороны дома и выступающей центральной частью. Кроме того, дом Сигала стал одним из крупнейших доходных домов, а также одним из первых с внутренним двором-колодцем.

Здание было выстроено по передовым технологиям своего времени, а проект создавался с учетом того, что жить здесь будут весьма обеспеченные люди. Квартиры в доме были большие и комфортные, а их планировка хорошо продумана. В разное время здесь арендовали квартиры преподаватели гимназии, служащие банка и Одесской судебной палаты, полковник генерального штаба, мужской портной. В здании также работали магазины, торговавшие книгами и цементом, школа кройки и шитья дамских платьев.

Ирина СОРОКИНА

Источник: all.archodessa.com.