Как в Савранском собирают средства в поддержку ВСУ

В течение августа жители Савранского общества пожертвовали в поддержку украинского воинства более 100 тысяч гривен. Для этого был проведен ряд культурных мероприятий.

Прежде всего, это традиционное художественно-гастрономическое мероприятие «Праздник украинского борща», которое устроили в селе Байбузовка. Его участники угощали присутствующих национальным блюдом, пышками с чесноком и другими яствами. Гастрономическое действо дополнила патриотически развлекательная концертная программа с участием самодеятельных коллективов общины. В поддержку ВСУ было собрано 21290 гривен.

В селе Концеба бушевал удивительный праздник — Маковия. Там на Медовый Спас в мастерстве выпечки праздничных лепешек, коршунов, булочек и пирогов соревновались лучшие кондитерки Савранщины. Вкусы с маком и другой начинкой мгновенно раскупались. А копилка пожертвований для наших защитников пополнилась 31 420 гривнами.

Лучшие творческие коллективы и талантливые дети общества, продолжая благотворительную акцию «Вместе к победе», устроили ряд благотворительных концертов «Все будет Украина!» и собрали 32 тысяч гривен.

Средства израсходованы на приобретение тепловизора и других необходимых для воинов-земляков устройств.

Это лишь часть всех благотворительных мероприятий, проведенных за последнее время. Организаторы благодарят всех, кто внес свой вклад в доброе дело.

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