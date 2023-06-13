Арцизские школьники представили Украину в Болгарии

Школьники из города Арциз, посещающие воскресную школу «Българче», приняли участие в общеболгарском молодежном фольклорном фестивале «С Болгарией в сердце», который прошел в городе Каварна (Болгария).
Свое творчество представляли коллективы и артисты из 5 стран: Болгарии, Украины, Молдовы, Румынии и Сербии. Хореографический коллектив «Кокичета» («Подснежники») из города Арциз показал две хореографические композиции, а брат и сестра Таисия и Глеб Ганганы исполнили песню на украинском языке «Война». Все три номера юных артистов были отмечены как одни из лучших, премированные грамотами и кубком за отличное представление Украины и вошли в программу гала-концерта.
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