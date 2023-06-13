Арцизькі школярі представили Україну в Болгарії

Школярі з міста Арциз, які відвідують недільну школу «Българче», взяли участь у загальноболгарському молодіжному фольклорному фестивалі «З Болгарією в серці», який відбувся у місті Каварна (Болгарія).
Свою творчість представляли колективи та артисти з 5 країн: Болгарії, України, Молдови, Румунії та Сербії. Хореографічний колектив «Кокічета» («Проліски») з міста Арциз показав дві хореографічні композиції, а брат і сестра Таїсія та Гліб Гангани виконали пісню українською мовою «Війна». Усі три номери юних артистів були відзначені як одні з найкращих, премійовані грамотами та кубком за відмінне представлення України та увійшли до програми гала-концерту.
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