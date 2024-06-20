Калнышевский вместо Чапаева: в честь кого переименовали этот одесский переулок

Петр Калнышевский родился в 1691 году в селе Пустовойтовка Сумской области, в семье подольского шляхтича. В 1740 году он появился в Запорожской Сечи. Позже в должности есаула он руководил подавлением гайдамацких восстаний на Буге, а затем стал генеральным судьей Запорожской Сечи, принимал активное участие в российско-турецкой войне.

В 1762 году Калнышевский был избран кошевым атаманом, но после встречи в столице с царицей Екатериной II отстранен от должности. Однако вопреки царской воле старшина вновь избрала его и переизбирала на высшую государственную должность Сечи еще 10 лет.

Калнышевский заботился о процветании земледелия и торговли в запорожских степях, а также заселении запорожских земель, переселяя туда крестьян. Несмотря на требования помещиков, Калнышевский никогда не выдавал из владений Сечи беглых крепостных.

Зимой 1767 года императрица получила донос на Петра Калнышевского, что тот якобы собирается просить турецкого султана принять Войско Запорожское под свою протекцию. Калнышевский, которому было уже 85 лет, был арестован и отправлен в Соловецкий монастырь. Там он провел 28 лет — в холодной камере размером один на три метра. Калнышевского выпускали на прогулку только три раза в год: на Рождество, Пасху и Преображение.

В 1801 году кошевой атаман был помилован Александром I. В возрасте 110 лет, будучи практически слепым, Калнышевский остался в качестве монаха в монастыре, где скончался через три года. Похоронен он был на главном подворье Соловецкого монастыря, перед Преображенским собором. До наших дней могила Калнышевского не сохранилась. В 2008 году кошевой атаман был канонизирован православной церковью. В честь Петра Калнышевского в феврале 2022 года был освящен храм Одесской военной академии.

Почему одесситы переименовали Чапаевский переулок?

Чапаев был участником Первой мировой и гражданской войн, командиром дивизии в Красной армии. По одной из версий, он был потомком казаков, которые переселились на Кубань, а затем на Волгу. В 1908 году Чапаев был призван в армию и служил в Киеве, воевал на Волыни и в Галичине. Это, пожалуй, и все, что связывает комдива с нашей страной. Сейчас считается, что историческая роль Чапаева слишком преувеличена. Более того, в советское время легендарный комдив больше воспринимался как герой анекдотов, чем героическая личность. В любом случае Чапаев — герой исключительно российской истории, и топонимы, названные в его честь, логичнее будут выглядеть на территории