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Льготы на уголь и сжиженный газ: как получить денежную помощь?

Льготы на уголь и сжиженный газ: как получить денежную помощь?

С начала этого года льготники утратили право на получение твердого топлива и сжиженного газа через топливный склад. Теперь в управлении социальной защиты можно получить денежную компенсацию и приобрести уголь и газ в баллонах самостоятельно. Все о получении компенсации читайте в вопросах и ответах.

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В каком размере выплачивается денежная помощь на приобретение твердого топлива и сжиженного газа?

Льготным категориям населения наличные для возмещения расходов на приобретение угля и баллонного газа предоставляются исходя из следующих норм потребления*:

  • твердое топливо – 1 тонна на домохозяйство в год;
  • сжиженный газ – 1 баллон на домохозяйство в год.

В 2020 году размер компенсации составляет за тонну твердого топлива 2746,74 гривни, за баллон сжиженного газа (21 кг) – 274,67 гривни.

Средства выплачиваются один раз в год – по мере очередности (в зависимости от срока подачи заявления) и после поступления средств из государственного бюджета.

Кто может получить компенсацию?

Согласно Бюджетному кодексу Украины, льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа предоставляются:

  • ветеранам войны (инвалидам войны, участникам боевых действий, участникам войны и членам семей погибших (умерших) ветеранов войны);
  • жертвам нацистских преследований;
  • ветеранам военной службы;
  • ветеранам органов внутренних дел;
  • ветеранам налоговой милиции;
  • ветеранам Государственной уголовно-исполнительной службы;
  • пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы 1-й и 2-й категории;
  • женам (мужьям) умерших граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;
  • пенсионерам в соответствии с Основами законодательства Украины о здравоохранении, Законов Украины «О культуре», «О библиотеках и библиотечном деле», «Об образовании»;
  • многодетным семьям;
  • детским домам семейного типа, приемным семьям, семьям опекунов (попечителей), в которых не менее года проживают трое или больше детей.

Сумма компенсации зависит от категории льготника. Так, размер компенсации на приобретение твердого топлива и сжиженного газа для инвалида войны (100% льготы) составляет 3021,41 гривна (2746,74 гривни + 274,67 гривни), а для участника войны (50% льготы) – 1510,71 гривна (1373,37 гривни + 137,34 гривни).

Чернобыльцы 1-й и 2-й категорий и вдовы чернобыльцев, ветераны Министерства обороны, ветераны органов внутренних дел, которые имеют право только на твердое топливо (50% льготы), получают 1373,37 гривни. Пенсионерам – медикам, педагогам, библиотекарям и работникам культуры – возмещается только стоимость одной тонны твердого топлива в размере 2746,74 гривни.

Куда обращаться за денежной помощью?

Для предоставления льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа льготникам надо обратиться в управление социальной защиты населения, а в сельской местности – к уполномоченным лицам, определенным исполнительными комитетами поселковых и сельских советов, по зарегистрированному месту жительства или по фактическому месту жительства.
Льготник должен написать заявление о назначении компенсации для возмещения расходов на приобретение угля и баллонного газа. При себе необходимо иметь следующие документы:

  • паспорт;
  • удостоверение льготника;
  • технический паспорт на сжиженный газ;
  • справку об отсутствии природного газа (выдается облгазом).

При каких условиях компенсацию не дадут?

Некоторые категории льготников имеют право на льготы в зависимости от совокупного дохода семьи. Например, участники войны, жертвы нацистских преследований, пенсионеры – педагоги и медработники, проживающие в сельской местности. Если совокупный доход семьи превышает 2940 гривен, льготы не положены. Такая норма прописана в «Порядке предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи»**.

– Если льготник оформил субсидию в 2020 году, он не имеет права на получение компенсации для возмещения расходов на приобретение угля и баллонного газа в течение всего 2020 года.

Важно для получателей субсидий

Получателям субсидий, как и льготникам, имеющим печное отопление, также выплачивается помощь на приобретение угля и сжиженного газа.
Минимальная норма обеспечения твердым топливом для получателей субсидий составляет 2 тонны на домохозяйство в год. Минимальные нормы обеспечения сжиженным газом, который используется для приготовления пищи, предоставляется из расчета:

два баллона (42 килограмма) в год – на одного-двух человек;

три баллона (63 килограмма) – на трех-четырех человек;

четыре баллона (84 килограмма) – на пятерых и более человек.

*Постановление «Об установлении минимальных норм обеспечения населения твердым топливом и сжиженным газом и предельных показателей их стоимости для предоставления льгот и жилищных субсидий за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам» № 356 от 23 апреля 2012 года (в редакции от 6.03.2020 г.).

**Постановление Кабинета Министров № 389 от 4 июня 2015 года (в редакции от 1.01.2020 г.).

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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