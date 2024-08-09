Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 9 — 11 августа: бесплатные выставки и концерты

Афиша Одессы на 9 — 11 августа: бесплатные выставки и концерты

Продолжаем наслаждаться неспешным ходом августа. «Одесская жизнь» рассказывает, какие бесплатные культурные события ждут нас 9 — 11 августа.

Что: Открытие выставки «Музейная история»
Где: Софиевская, пятая, Национальный художественный музей
Когда: 10 августа, 15:00
афишаЧто: Открытие выставки Ольги Разинкиной «Антистресс»
Где: Соборная площадь, 2, Галерея Диалоги
Когда: 9 августа, 17:00
афишаЧто: Открытие выставки «Седнив»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 10 августа, 15:00
афишаЧто: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 9 августа, 13:30
афишаЧто: Тедди встреча
Где: Академика Королева, 46, б-ка для юношества
Когда: 9 августа, 15:00
афиша

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua