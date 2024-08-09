Афиша Одессы на 9 — 11 августа: бесплатные выставки и концерты

Продолжаем наслаждаться неспешным ходом августа. «Одесская жизнь» рассказывает, какие бесплатные культурные события ждут нас 9 — 11 августа.
Что: Открытие выставки «Музейная история»
Где: Софиевская, пятая, Национальный художественный музей
Когда: 10 августа, 15:00
Что: Открытие выставки Ольги Разинкиной «Антистресс»
Где: Соборная площадь, 2, Галерея Диалоги
Когда: 9 августа, 17:00
Что: Открытие выставки «Седнив»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 10 августа, 15:00
Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 9 августа, 13:30
Что: Тедди встреча
Где: Академика Королева, 46, б-ка для юношества
Когда: 9 августа, 15:00