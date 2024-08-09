Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 9 – 11 серпня: безкоштовні виставки та концерти

Афіша Одеси на 9 – 11 серпня: безкоштовні виставки та концерти

Продовжуємо насолоджуватися неспішним перебігом серпня. “Одеське життя” розповідає, які безкоштовні культурні події чекають на нас 9 – 11 серпня.

Що: Відкриття виставки “Музейна історія”
Де: Софіївська, 5-а, Національний художній музей
Коли: 10 серпня, 15:00
афішаЩо: Відкриття виставки “Седнів”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 10 серпня, 15:00
афішаЩо: Відкриття виставки Ольги Разінкіної “Антістрес”
Де: Соборна площа, 2, Галерея Діалоги
Коли: 9 серпня, 17:00
афішаЩо: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 9 серпня, 13:30
афішаЩо: Тедді зустріч
Де: Академіка Корольова, 46, б-ка для юнацтва
Коли: 9 серпня, 15:00
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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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