Афіша Одеси на 9 – 11 серпня: безкоштовні виставки та концерти

Афіша Одеси на 26 – 28 липня: фестивалі, безкоштовні виставки та концерти Ви давно були у Чорноморську? Якщо так, то це затишне місто запрошує вас на фестиваль “Виделка фест”. Це не просто розважальна подія, а низка зустрічей з філософами, письменниками, музикантами, режисерами. Чотири дні поспіль тут будуть говорити про культуру, сенси, майбутнє. Фестиваль проводили у Вилковому, але через безпекову ситуацію цього року подію перенесено в Чорноморськ. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ