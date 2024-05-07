Афіша Одеси на 7-9 травня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Весь тиждень зберігається приємний післясмак теплого та сімейного свята. Події цього тижня допоможуть зберегти його. Виставки, концерти, дискусії… Не нехтуйте такою можливістю зустріти там знайомих та однодумців.
Що: Перегляд док фільму “І кожна річка”
Де: Мала Арнаутська, 66, Norma Vita
Коли: 7 травня, 17:00
Що: Виставка “Україна, війна, особисте…”
Де: Ланжеронівська, 2: Літературний музей
Коли: 8 травня, 15:00
Що: Концерт з нагоди 140 роковин Юргіса Карнавічуса
Де: Новосельського, 63, Музична академія, Велика зала
Коли: 8 травня, 16:00
Що: Концерт випускників
Де: Сабанєєв міст, 2, Ліцей ім Столярського
Коли: 8 травня, 17:00
Що: Деколонізація в мистецтві
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 9 травня, 18:30
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/wa8uTMKPG7is242t8
Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 7 травня, 13:30