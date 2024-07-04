Афиша Одессы на 5 — 7 июля: бесплатные выставки, концерты и чтения с собакой

Афиша Одессы на 5 — 7 июля: бесплатные выставки, концерты и чтения с собакой

Вы когда-нибудь читали книги для собаки или вместе с собакой? А хотите попробовать? Тогда вас ждут в областной библиотеке для юношества в эту пятницу. А может вам интересно посмотреть на новое арт-пространство, которое появилось и развивается в знаменитой Канаве? А может, вы изучаете украинский или английский, или сразу оба языка? Тогда вас ждут в Национальной научной библиотеке и в Библиотеке Грушевского. А если вас не манят культурные события, то может вы примете участие в благотворительном забеге? Решать вам — все события абсолютно бесплатные, только выбирайте, что вам по душе.

Что: Чтение с собакой
Где: Королева, 40, Областная юношеская библиотека
Когда: 5 июля, 15:00
Регистрация обязательна https://forms.gle/K71DxHS4cTcDD2mV9
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Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 5 июля, 13:30
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Что: Творческий вечер Зои Арав
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 5 июля, 17:00
афишаЧто: Арт выставка ВолянеСмерть
Где: Деволановский спуск (Канава)
Когда: 5 июля, 18:00
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Что: Просмотр фильма на английском языке
Где: Пастера 13, Window of America
Когда: 6 июля, 18:00
афишаЧто: Благотворительный забег
Где: Место сообщат после регистрации
Когда: 7 июля, 8:00
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Что: Юбилейный заключительный концерт проекта «Опера во благо»
Где: Лицей им. Столярского
Когда: 7 июля, 18:00
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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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