Афіша Одеси на 5 -7 липня: безплатні виставки, концерти та читання із собакою

Ви колись читали книжки для собаки або разом з собакою? А хочете спробувати? Тоді на вас чекають в обласній бібліотеці для юнацтва цієї п’ятниці. А може вам цікаво подивитися на новий арт простір, який зʼявився та розвивається в знаменитій Канаві? А може, ви вивчаєте українську або англійську, або відразу обидві мови? Тоді вас чекають в Національній науковій бібліотеці та в Бібліотеці Грушевського. А якщо вас не ваблять культурні події, то може ви візьмете участь у благодійному забігу? Вирішувати вам – всі події абсолютно безкоштовні, лише обирайте, що вам до душі.
Що: Читання з собакою
Де: Корольова, 40, Обласна юнацька бібліотека
Коли: 5 липня, 15:00
Реєстрація обовʼязкова https://forms.gle/K71DxHS4cTcDD2mV9
Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 5 липня, 13:30
Що: Творчій вечір Зої Арав
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 5 липня, 17:00
Що: Арт виставка ВолянеСмерть
Де: Деволанівський узвіз (Канава)
Коли: 5 липня, 18:00
Що: Перегляд фільму англійською мовою
Де: Пастера 13, Window of America
Коли: 6 липня, 18:00
Що: Благодійний забіг
Де: Місце повідомлять після реєстрації
Коли: 7 липня, 8:00
Що: Ювілейний заключний концерт проєкту «Опера во благо»
Де: Ліцей ім. Столярського
Коли: 7 липня, 18:00