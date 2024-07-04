Афіша Одеси на 5 -7 липня: безплатні виставки, концерти та читання із собакою

Ви колись читали книжки для собаки або разом з собакою? А хочете спробувати? Тоді на вас чекають в обласній бібліотеці для юнацтва цієї п’ятниці. А може вам цікаво подивитися на новий арт простір, який зʼявився та розвивається в знаменитій Канаві? А може, ви вивчаєте українську або англійську, або відразу обидві мови? Тоді вас чекають в Національній науковій бібліотеці та в Бібліотеці Грушевського. А якщо вас не ваблять культурні події, то може ви візьмете участь у благодійному забігу? Вирішувати вам – всі події абсолютно безкоштовні, лише обирайте, що вам до душі.