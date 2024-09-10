В Одесской области проходит кинофестиваль: как посмотреть фестивальные фильмы

Рассказываем, как попасть на фестиваль, и посмотреть фильмы, которые на 99.9% никогда не появятся в украинских кинотеатрах.

Фестиваль в Болграде продлится до 15 сентября. В этом году будут показаны более ста лент из 61 страны мира, 88 из них – конкурсные. Но, если вы не сможете физически приехать в Болград или Софию, тогда присоединиться к фестивалю можно онлайн на платформе MEGOGO бесплатно и без регистрации. Кстати, по результатам всех показов будет выбран победитель зрительских симпатий.

В этом году на “ОКО” не только кино и разговоры о кино. Организаторы подготовили мощную культурную программу – от бесплатных экскурсий по городу до танцевальных и певческих мастер классов. Также здесь пройдут дискуссионные панели, которые можно посмотреть в Facebook на странице фестиваля https://www.facebook.com/okofilmfest

Я считаю кино лучшим инструментом общения взаимного от человека к человеку.

— говорит Татьяна Станева, директор фестиваля «ОКО»

Это культурное оружие, через которое мы совершаем культурную дипломатию. Например, в 2022 году мы на фестивале в Болгарии начали с азов «Кто такие украинцы?». Где, как не в фильмах о нашей культуре, нашей идентичности, о доме, о ландшафтах все это рассказывают? И я видела своими глазами как это работает. В Болгарии мне постоянно задают вопрос: Вы же один народ? Почему вы сражаетесь? Люди реально нас не отличают. И почему именно болгары думают, что мы ближе к России, чем мы между собой. Но именно после этих фильмов становится понятно, что у нас больше общего, чем у них с россией или у нас.

В воскресенье, 15 сентября состоится награждение победителей, концертная программа и показ фильма-закрытия. «Болгарская» часть фестиваля начнется 8 ноября в Софии.