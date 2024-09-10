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Афіша Одеси на 10 – 12 вересня: безкоштовні кінопокази, концерти та виставки

Афіша Одеси на 10 – 12 вересня: безкоштовні кінопокази, концерти та виставки

Ціла низка подій цього тижня буде присвячена ювіляру – Олександру Довженка. Це і виставки, зустрічі, перегляд фільму на Одеській кіностудії. Також не буде забутий Михайло Жук на честь якого в Національній бібліотеці проведуть конференцію, присвячену його творчості. В музеї історії євреїв будуть згадувати видатного архітектора Єгуди Магидовича. А в Джазовій академії, її засновниця та ведуча Олена Шевченко проведе вечір присвячений видатному музиканту Пета Метіні.

Продовжуючи тему кіно, нагадаємо що цього тижня можна приєднатися до перегляду фільмів 5 етнографічного фестивалю ОКО в Болграді або онлайн. А ще відбудуться відкриття виставок та презентації нових книжок, засідання англійського розмовного клубу. Тож не пропустіть найцікавіше.

Що: Кінопокази 5 фестивалю етнографічних фільмів “ОКО”
Де: https://megogo.net/ua
Коли: 10 – 15 вересня
афішаЩо: Кінопоказ “Сумка діпкурʼєра”
Де: Французький бульвар,33 Одеська кіностудія
Коли: 10 серпня, 14:00
афішаЩо: Лекція до Дня народження Олександра Довженка
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 10 вересня, 15:00
афішаЩо: Виставка до 130-річчя від дня народження О.П.Довженка
Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей
Коли: 11 вересня, 11:00
афішаЩо: Лекція “Стусівські читання: “Як добре те, що смерти не боюсь я…”
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 11 вересня, 15:30
афішаЩо: Презентація книги Євгена Хаіта “Хорошее мне говорите”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 11 вересня, 17:00
афішаЩо: American English Club
Де: Грецька 1-а, America House Odesa
Коли: 11 вересня, 17:00
Реєстрація https://bit.ly/47kWUOr
афішаЩо: Відкриття виставки “Незламні”
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 12 вересня, 16:00
афішаЩо: Джазова академія. До 70 річчя Пета Метіні
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 12 вересня, 17:00
Благодійний внесок за бажанням
афішаЩо: Конференція “Обранець муз. Михайло Жук – художник, літератор, викладач”
Де: Пастера, 13, Національна бібліотека
Коли: 12 – 13 вересня, 10:00 – 16:00
афішаЩо: Едуард Амчиславський “Актори кіно. Одеса”
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 12 вересня, 13:00
афішаЩо: Лекція “Одеськи роки життя архітектора Єгуди Магидовича”
Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв Одеси
Коли: 12 вересня, 18:00
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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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