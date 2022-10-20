Афиша Одессы 21-23 октября: идем на бесплатные выставки, концерты, встречи

Сохраняем спокойствие. Работаем. Отдыхаем. Учимся. Верим в Победу. Донатим на ВСУ!
Что: Фотовыставка “The war is not over”
Где: Одесса, Городской сад
Когда: 19 октября, 12:00
https://fb.me/e/262F1IPrQ
Что: Херсон: Арт-сопротивление
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 21 октября, 14:00
https://fb.me/e/33XlUHZKt
Что: Испания Золотых времен
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 21 октября, 16:00
https://fb.me/e/2jvyr4t38
Что: Лекция «Казацкая нация» и «русины» в Речи Посполитой
Где: Онлайн https://us06web.zoom.us/j/87290720511…
Когда: 21 октября, 17:00
https://fb.me/e/2lm8UhzFV
Что: Благотворительный концерт «С песней к Победе»
Где: Городской сад
Когда: 21 октября, 17:00
https://fb.me/e/2lPBTiykL
Что: Благотворительная музыкально-поэтическая встреча «Степень понимания»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 21 октября, 17:00
https://fb.me/e/2Qe0617Sa
Что: Лекция «Эффект бабочек»
Где: Онлайн
Регистрация: https://docs.google.com/…/1zmwCSx5VY4…/edit
Когда: 21 октября, 18:00
https://fb.me/e/24S0aUmJg
Что: Лекция «Андрей Разумовский – батуринские страницы жизни»
Где: https://us06web.zoom.us/j/81740730822…
Когда: 22 октября, 12:00
https://fb.me/e/5ZfAFw6tq
Что: Курс «Профессиональное фото по телефону»
Где: Регистрация https://forms.gle/vtzebrAmgPAsM7L1A
Когда: 22-23 октября, 12:00-14:00
https://fb.me/e/2S0QFx0Ur
Что: Экскурсия на Сотниковское сказочное кладбище
Где: Конечная остановка 20 трамвая
Когда: 22 октября, 12:00
https://fb.me/e/2mljkWqwt
Что: Фортификации Львова. Кладки, ворота и башни
Где: Онлайн
Когда: 22 октября, 16:00
https://fb.me/e/s1tn6WAoA
Что: Благотворительный концерт «С песней к Победе»
Где: Парк Шевченко, Ракушка
Когда: 22 октября, 16:00
https://fb.me/e/7PgPvJAYm
Что: Творческий вечер Екатерины Яковлевой
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 22 октября, 17:00
https://fb.me/e/3w7jIzwe4
Что: Благотворительный концерт «С песней к Победе»
Где: Крымский бульвар, у фонтана
Когда: 23 октября, 15:00
https://fb.me/e/1UQCWjmIx
Каждый вторник и пятницу
Украинский разговорный клуб
- грамматика
- лексика
— игровые формы изучения языка
Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского
— вторник — 14:00
— пятница 13:30
Каждый четверг и воскресенье
Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
— для детей и подростков: начало в 15:00;
— для взрослых: начало в 16.00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Каждую среду и субботу
Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00.
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Каждую субботу
Английский разговорный онлайн клуб “Takeup_English”
— первая группа с 16:00 до 17:30.
— вторая группа с 18:00 до 19:30.
Регистрация https://forms.gle/LDT6uoP8z4NGWkMb9