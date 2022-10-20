Афиша Одессы 21-23 октября: идем на бесплатные выставки, концерты, встречи

Сохраняем спокойствие. Работаем. Отдыхаем. Учимся. Верим в Победу. Донатим на ВСУ!

Что: Фотовыставка “The war is not over”

Где: Одесса, Городской сад

Когда: 19 октября, 12:00

https://fb.me/e/262F1IPrQ



Что: Херсон: Арт-сопротивление

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 21 октября, 14:00

https://fb.me/e/33XlUHZKt



Что: Испания Золотых времен

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 21 октября, 16:00

https://fb.me/e/2jvyr4t38



Что: Лекция «Казацкая нация» и «русины» в Речи Посполитой

Где: Онлайн https://us06web.zoom.us/j/87290720511…

Когда: 21 октября, 17:00

https://fb.me/e/2lm8UhzFV



Что: Благотворительный концерт «С песней к Победе»

Где: Городской сад

Когда: 21 октября, 17:00

https://fb.me/e/2lPBTiykL



Что: Благотворительная музыкально-поэтическая встреча «Степень понимания»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 21 октября, 17:00

https://fb.me/e/2Qe0617Sa

Что: Лекция «Эффект бабочек»

Где: Онлайн

Регистрация: https://docs.google.com/…/1zmwCSx5VY4…/edit

Когда: 21 октября, 18:00

https://fb.me/e/24S0aUmJg



Что: Лекция «Андрей Разумовский – батуринские страницы жизни»

Где: https://us06web.zoom.us/j/81740730822…

Когда: 22 октября, 12:00

https://fb.me/e/5ZfAFw6tq



Что: Курс «Профессиональное фото по телефону»

Где: Регистрация https://forms.gle/vtzebrAmgPAsM7L1A

Когда: 22-23 октября, 12:00-14:00

https://fb.me/e/2S0QFx0Ur



Что: Экскурсия на Сотниковское сказочное кладбище

Где: Конечная остановка 20 трамвая

Когда: 22 октября, 12:00

https://fb.me/e/2mljkWqwt



Что: Фортификации Львова. Кладки, ворота и башни

Где: Онлайн

Когда: 22 октября, 16:00

https://fb.me/e/s1tn6WAoA



Что: Благотворительный концерт «С песней к Победе»

Где: Парк Шевченко, Ракушка

Когда: 22 октября, 16:00

https://fb.me/e/7PgPvJAYm



Что: Творческий вечер Екатерины Яковлевой

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 22 октября, 17:00

https://fb.me/e/3w7jIzwe4



Что: Благотворительный концерт «С песней к Победе»

Где: Крымский бульвар, у фонтана

Когда: 23 октября, 15:00

https://fb.me/e/1UQCWjmIx

Каждый вторник и пятницу

Украинский разговорный клуб

грамматика

лексика

— игровые формы изучения языка

Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского

— вторник — 14:00

— пятница 13:30





Каждый четверг и воскресенье

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

— для детей и подростков: начало в 15:00;

— для взрослых: начало в 16.00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)





Каждую среду и субботу

Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00.

Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)





Каждую субботу

Английский разговорный онлайн клуб “Takeup_English”

— первая группа с 16:00 до 17:30.

— вторая группа с 18:00 до 19:30.

Регистрация https://forms.gle/LDT6uoP8z4NGWkMb9