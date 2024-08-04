День Военно-воздушных сил Украины: сегодня праздник защитников нашего неба

Как появился День ВВС ВСУ

Праздник, посвященный Военно-воздушным силам, впервые учредил президент Леонид Кучма в далеком 1997 году. Тогда его отмечали 2 июля. А в 2010 году тогдашний глава государства Виктор Ющенко издал новый указ, перенеся дату праздника на первое воскресенье августа.

Воздушные силы ВСУ: краткая история

Первые военный флот был создан в Украине ещё в 1917 году во времена существования УНР. Его командующим был военный летчик Виктор Павленко.

После обретения независимости в 1991 году история ВВС возобновилась, военная авиация Украины была одной из самых многочисленных в Европе.

Воздушные силы существуют в составе ВСУ с 2004 года. Они были созданы путем объединения Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

После аннексии россией украинского Крыма в 2014 году Украина потеряла часть авиатехники, которая базировалась на полуострове.

После начала российско-украинской войны в 2014 году ВВС Украины регулярно принимают участие в боевых операциях, а украинские пилоты показывают мастерство воздушного боя.

Состав Военно-воздушных сил Украины

Структурно украинские Воздушные силы состоят из командования, воздушных командований, Харьковского национального университета Воздушных сил, воинских частей и учреждений непосредственного подчинения.

В состав ВВС ВСУ входят разнообразные авиации (бомбардировочная, истребительная, штурмовая, разведывательная, транспортная) и рода войск (зенитные, ракетные и радиотехнические).

Также в состав Воздушных сил входят отдельные воинские части и подразделения специальных войск (разведывательные, инженерные, радиационной, химической и бактериологической защиты, связи, автоматизированных систем управления и радиотехнического обеспечения, радиоэлектронной борьбы, метеорологического обеспечения, части материально-технического и медицинского обеспечения и другие).

Сейчас на вооружении украинских Воздушных сил:

самолеты МиГ-29, Су-27, Су-25, Су-24, Л-39, Ил-76, Ан-26, Ан-24, Ан-30;

западные истребители F-16, первые единицы которых вероятно уже поступили в Украину в последние дни июля, за считанные дни до Дня Воздушных сил ВСУ;

вертолеты Ми-8, Ми-9;

советские зенитные ракетные комплексы ЗРК С-300, С-125, ЗРК Бук, ЗРК Оса;

современные системы ПВО ЗРК Nasams, ЗРК IRIS-T, ЗРК Patriot, ЗРК SAMP/T

Еще с советских времен Украина также «унаследовала» стратегическую авиацию, однако добровольно отказалась от нее еще в начале 2000-х годов в рамках соглашения между Украиной и США о ликвидации стратегического ядерного оружия, а также о предотвращении распространения ядерного оружия массового уничтожения.

Командующим ВВС Украины в настоящее время является генерал-лейтенант Николай Олещук.

ВВС Украины: день сегодняшний

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский поздравил в соцсетях воинов Воздушных сил ВСУ с профессиональным праздником и поблагодарил их за каждую сбитую российскую цель.

«Украина всегда будет благодарна всем, кто ежедневно преданно служит нашему государству и защищает жизнь наших людей от российского террора. Сегодня мы особенно благодарим всех наших защитников неба – украинских воинов Воздушных сил Вооруженных Сил Украины – за каждую сбитую российскую цель, за эффективность и меткость», – отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что с первых дней войны Украина противостоит российским ударам с воздуха и украинские воины уничтожили тысячи российских ракет и дронов, сотни вражеских боевых самолетов и вертолетов.

«Это значительные результаты. И мы делаем все, чтобы украинские воздушные силы смогли еще больше. Точно смогут!» – добавил Зеленский.

Также воинов Воздушных сил поздравил с их профессиональным праздником главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Он отметил, что в начале полномасштабной агрессии российские оккупанты были уверены, что первыми ракетными ударами полностью уничтожили украинские воздушные силы, но защитники украинского неба сорвали планы агрессора.

«Воздушные силы Вооруженных Сил Украины реформируются и совершенствуются прямо в горне войны. Наши воины проходят стажировку и обмен опытом у лучших специалистов вооруженных сил стран НАТО. Украинские воины поражают наших союзников и партнеров своим опытом и скоростью, с которой они осваивают новейшие образцы западной военной техники», – подчеркнул генерал-полковник.

А аомандующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в поздравительной публикации в соцсетях отметил, что «победа на земле – куется в небе».

Он уточнил, что через два с половиной года защитники неба уничтожили более 8000 воздушных целей врага: сотни самолетов и вертолетов, тысячи крылатых ракет и беспилотников. Украинские пилоты совершили более 20 тысяч боевых вылетов, большинство – на боевое применение авиационных средств поражения.

«В период широкомасштабного вторжения за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, 4475 военнослужащих Воздушных сил отмечены государственными наградами, 47 из них стали Героями Украины, 25, к сожалению, посмертно…», – отметил генерал.

И мы от всей души поздравляем мужественных защитников нашего неба и желаем им крепкого здоровья и успешного поражения всех вражеских целей, чистого неба, светлых надежд, мира и, конечно же, нашей Победы!