День кошек и любителей гор: чем примечателен день 8 августа

Сегодня, 8 августа, в Украине и в мире отмечается много интересных праздников. Так, помимо того, что в этот день свой профессиональный праздник отмечают войска связи ВСУ, это еще и Всемирный день кошек, День альпинизма и день рождения вещи, без которой не обходится ни один современный дом… И кстати: до Нового года осталось 145 дней.
Праздники 8 августа
День войск связи ВСУ
Этот праздник был основан указом президента Леонида Кучмы 1 февраля 2000 года. Он посвящен военным-связным, которые обеспечивают надежную связь между подразделениями Вооруженных Сил Украины, что критически важно для успешного выполнения боевых задач. Войска связи также играют немаловажную роль в кибербезопасности, защищая украинские сети от кибератак.
Всемирный день кошек
Этот праздник появился сравнительно недавно – в 2002 году при содействии Международного фонда защиты животных (Animal Welfare) с целью привлечь внимание к важности кошек в жизни людей и повысить осведомленность об их защите. Этот день предоставляет прекрасную возможность для владельцев кошек и любителей этих животных показать свою любовь и заботу.
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День цифрового кочевника
Этот праздник посвящен растущему сообществу удаленных работников, избравших стиль жизни, объединяющий работу и путешествия. Цифровые кочевники работают с любого места, где есть доступ к интернету, что позволяет им путешествовать по миру и одновременно выполнять свои профессиональные обязанности. Этот образ жизни предоставляет множество преимуществ, таких как гибкость, возможность знакомиться с новыми культурами и людьми, а также избегать традиционных офисных ограничений.
Международный день альянсов
Этот праздник, основанный в 2023 году, посвящен признанию и продвижению силы союзничества во всем мире. Его цель – способствовать инклюзивности, строить мосты поддержки и взаимопонимания между разными сообществами.
День рождения холодильника
Этот день посвящен изобретению холодильника, значительно изменившего быт людей по всему миру. Первый патент на холодильник получил американский изобретатель Альберт Маршалл 8 августа 1899 года. Его устройство работало на дровах, угле и газе, и стоило больше, чем автомобиль «Форд».
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Международный день альпинизма
Этот праздник посвящен всем любящим горы, приключения и вызовы, которые они приносят. Дата праздника выбрана не случайно: именно 8 августа 1786 года швейцарцы Мишель-Габриэль Паккард и Жак Бальм стали первыми людьми, покорившими самую высокую вершину Альп – Монблан, высотой 4810 метров. Этот подвиг стал символом мужества и выносливости, являющихся неотъемлемыми качествами альпинистов.
Международный день офтальмологии
Этот праздник появился в 2004 году в честь дня рождения известного хирурга-офтальмолога Святослава Федорова. Он известен своими новаторскими достижениями в области офтальмологии, в частности, созданием искусственного хрусталика и проведением экспериментальных операций по его имплантации.
Чем запомнился день 8 августа в истории
- 449 год – созывают второй Эфесский собор;
- 1648 год – янычары сбрасывают с престола и казнят душевнобольного османского султана Ибрагима;
- 1786 год – Мишель Паккар первым поднимается на самую высокую вершину Европы – Монблан;
- 1815 год – Наполеон отправляется в ссылку на остров Святой Елены;
- 1899 год – американец А. Маршалл получает патент на холодильник;
- 1949 год – в Страсбурге проходит первая сессия Совета Европы;
- 1965 год – в Шешорах (Ивано-Франковская область) проходит митинг по случаю открытия памятника Тарасу Шевченко;
- 1974 год – президент США Ричард Никсон объявляет, что уходит в отставку в связи с Вотергейтским скандалом;
- 1998 год – американец Майкл Кирни становится самым молодым магистром наук (в биохимии) – диплом он получил в возрасте 14 лет 8 месяцев;
- 2000 год – ученые Великобритании, США и Италии официально объявляют о начале опытов по клонированию человека;
- 2004 год – вводят в действие второй энергоблок Хмельницкой АЭС;
- 2012 год – президент Украины Виктор Янукович подписывает антиукраинский Закон о языках Колесниченко-Кивалова;
- 2017 год – компания Coca-Cola устанавливает первый в истории трехмерный билборд.
В этот день родились:
- 1949 год – украинский поэт, переводчик, литературный критик, журналист, член Национального союза писателей Украины Василий Чубур;
- 1986 год – украинская теннисистка, заслуженный мастер спорта Екатерина Бондаренко;
- 1989 год – украинский футболист, полузащитник Тарас Степаненко.