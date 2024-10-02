Сегодня начинается Еврейский Новый год – Рош а-Шана 2024

В 2024 году еврейский Новый год, Рош ха-Шана, приходится на 3 октября и продлится два дня. Однако, согласно традиции, еврейские праздники начинаются с заходом солнца накануне. Поэтому Рош ха-Шана будет праздноваться с вечера 2 октября и завершится вечером 4 октября. В этом году иудеи встретят 5785 год по еврейскому календарю.

История праздника

Рош ха-Шана — это еврейский Новый год, который знаменует начало месяца тишрей в еврейском календаре. Поскольку дата этого праздника зависит от лунного календаря, она меняется каждый год, но всегда приходится на новолуние.

Еврейский календарь предусматривает четыре годовых цикла. Каждый из них имеет свое начало. То есть в течение года четыре раза отмечается начало года. Праздник Рош а-Шана – главный Новый год.

У праздника Рош ха-Шана есть три основных значения:

Празднование годовщины сотворения мира,

Судный день,

День возобновления связи между Всевышним и Народом Израиля.

Иудеи верят, что на Рош ха-Шана Бог определяет их судьбу на новый год. В течение десяти дней после этого праздника верующие пытаются исправить свои ошибки, делая добрые дела, молясь и раскаиваясь в грехах. Считается, что те, кто проявит достоинство, будут вписаны в «Книгу жизни».

Традиция праздника

Рош ха-Шана празднуют два дня, в течение которых иудеи подводят итоги прошлого года и встречают новый.

В этот праздник принято обдумывать, как прошел год, прожили ли они достойно и что их ждет дальше. Также на Рош а-Шана вспоминают сотворение Богом мира и человека.

Иудеи молятся, посещают синагогу, размышляют об итогах года и просят прощения за проступки, совершенные в прошлом году.

Праздник сопровождается такими традициями, как трубление в шофар (бараний рог) и пение молитвенных гимнов. На праздничном столе обязательно присутствуют сладкие блюда, такие как мед, булочки, фрукты и блины, ведь считается, что они приносят сладкую и счастливую жизнь.

Почему хасиды едут в Умань на праздник Рош а-Шана

Считается, что если провести иудейский Новый год на могиле рабби Нахмана в Умани, то весь год будет счастливым. В основном на его могилу приезжают хасиды — иудеи, исповедующие хасидизм. А если быть точнее, то брацлавские хасиды, основателем этого течения и был похороненный в 1810 году Нахман.

Хасидизм – одно из течений иудаизма. Одним из основателей был раввин цадик Нахман. В хасидизме посредников между Богом и человеком называют цадиками. Родился он в городе Медведевка. Но на старости переехал в Умань и хотел быть здесь похоронен. Своим последователям он завещал каждый год на Рош а-Шана посещать его могилу.

Несмотря на войну в Украине и Израиле, этот год для паломников не стал исключением. По состоянию на утро среды, 2 октября, более 30 тысяч паломников прибыли в Умань.