Самолеты F-16 представили в Украине официально: один сняли над Одессой (видео)

— F-16 в Украине. Мы обеспечили это. Я горжусь всеми нашими ребятами, которые качественно овладевают этими самолетами и уже начали их использовать для нашего государства, — сказал президент, представляя новые для Украины самолеты.



Руководитель государства поблагодарил Данию, Нидерланды, Соединенные Штаты – и всех остальных наших партнеров за поддержку.

В каком месте проходила презентация — военная тайна. Но примерно в это же время очевидцы сняли пролет одной такой машины над одесским побережьем. Соответствующее видео было опубликовано на сайте издания “Думская”.

Но многих читателей возмутил такой поступок журналистов. «Нафига так быстро выкладывать», «даже территорию не заблудили», «давайте еще покажем, где они взлетают», «думаю, разрешили выкладывать» — написали они в комментариях.

Напомним, что сегодня в Украине отмечают День Воздушных Сил Вооруженных сил Украины.

Фото: Повітряні сили ВСУ