Захист прав споживачів: ви здивуєтеся, скільки законів на боці покупця

Торговий зал — не приватна власність

Торгові зали — це громадське місце, незалежно від форми власності. Жоден закон в Україні не забороняє заходити до торговельних залів із сумками та рюкзаками, а отже, це дозволено. Однак охоронці супермаркетів так часто не пускали людей з особистими речами, що уряд прояснив це питання в Постанові Кабінету Міністрів №833.

Робоче місце охорони знаходиться за лінією касових апаратів — це вхід і вихід із магазинів, зона для пакування товарів. За порядком у торговому залі спостерігають продавці-консультанти. Але й вони, як правило, не зацікавлені в захисті прав споживачів і охоче йдуть на порушення чинних правил торгівлі. Конфліктні ситуації вони прагнуть вирішувати на користь магазинів.

Ви пошкодили товар у магазині: що говорить закон

Припустімо, людина, невдало повернувшись, розбила пляшку вина, що стояла на полиці, або скляну банку із соком. Такі випадки нерідкі. Ідеться не про навмисні дії споживача, а про ненавмисні, викликані тіснотою, незручністю розташування продукції, неуважністю уваги покупця.

На покупця, як правило, валяться звинувачення з боку персоналу торговельного закладу і вимоги заплатити за заподіяну шкоду. Попри типовість ситуації, чинними нормативно-правовими документами ці правовідносини не врегульовані. «Мовчить» і нещодавно оновлений «Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення».

Покупцеві в такі хвилини стає соромно і страшно від думки про те, яка чекає на нього кара. І камінь падає з душі, коли він дізнається, що доведеться всього-на-всього оплатити пошкоджений товар на касі.

Але компенсувати пошкоджений товар насправді не треба. Цивільний Кодекс України стверджує, що «ризик випадкового знищення або пошкодження речі несе її власник». Тобто до моменту купівлі власником речі є продавець. Виходячи з цього, споживач не зобов’язаний за нього платити.

Детально про ризик випадкового пошкодження зазначено у статтях 323, 668 та 1166 Цивільного кодексу. Споживач не повинен платити за товар, який зберігали в неналежних умовах (на полицях, незахищених спеціальним бортиком, у проходах між рядами). Зокрема, у пункті 2 статті 17 Закону України «Про захист прав споживачів» зазначено: «Забороняється примушувати споживача придбавати продукцію неналежної якості або непотрібного йому асортименту».

Що робити, якщо ви випадково пошкодили товар

Зберігайте спокій і не піддавайтеся на можливі звинувачення та образи на вашу адресу — ваші права захищені Законом України «Про захист прав споживачів».

Якщо ваші усні аргументи не подіяли, пишіть заяву на ім’я керівника торговельного підприємства з проханням не пред’являти до вас вимоги про сплату за розбитий товар на підставі Закону України «Про захист прав споживачів». Простежте за реєстрацією поданого вами документа.

За необхідності, зверніться з відповідною заявою до місцевого управління з питань захисту прав споживачів.

Що робити, якщо при виході з торговельного залу спрацювала сигналізація

Зупиніться і повернувшись за рамку проведіть вперед візок. Якщо рамка не спрацювала — піднесіть до неї сумку. Якщо «писку» немає, значить, наклейка на одязі.

Вам запропонують пройти для перевірки. Страшного в цьому нічого немає. Перевірка проводиться оглядовим металошукачем. Навіть якщо у вас виявили якийсь товар, то його мають звірити з асортиментом у магазині. Для цього викликають співробітника відповідного відділу і він перевіряє річ. Якщо такого товару у відділі немає, то претензії до вас не обґрунтовані.

Згідно з посадовими інструкціями, охоронець зобов’язаний запитати, чи не забули ви щось оплатити, а також просить пройти ще раз через рамки. Якщо ви говорите, що все оплатили, а пискавка пищить повторно, то вас можуть попросити добровільно пройти огляд або почекати приїзду поліції в кабінеті. Оглядати вас і ваші речі без вашої згоди права в охорони немає.

Після приїзду поліції вам доведеться пройти огляд у присутності співробітників правоохоронних органів. У разі, якщо вас затримали необґрунтовано, магазину доведеться заплатити за помилковий виклик.

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