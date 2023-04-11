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Леонид Быков: день памяти легендарного украинского актера, режиссера и сценариста (ВИДЕО)

11 апреля 1979 года – день трагической гибели Леонида Быкова, выдающегося актера, режиссера и сценариста, непревзойденного «Маэстро» из легендарного фильма «В бой идут одни старики».

В этот день Леонид Быков возвращался со своей дачи под Киевом. Режиссер был за рулем собственной Волги. Впереди него двигался трактор с мотокультиватором, и Быков решил его объехать. Однако при обгоне произошло столкновение со встречным грузовиком. Случилось это примерно в 16 часов 30 минут. Удар был такой силы, что грузовик проломил правую стойку машины и врезался передними колесами в салон. От полученных травм Быков погиб на месте. Ему было 50 лет.

За свою карьеру актер снялся в 22 фильмах, был режиссером 5 картин, для двух из которых написал сценарии. Его авторской работой был фильм «В бой идут одни старики». Быков написал сценарий ленты, был режиссером и сыграл одну из главных ролей — Маэстро (капитана Титаренко). Наверное, это одна из самых известных и любимых несколькими поколениями картин.

Как создавался фильм «В бой идут одни старики»

Картина стала воплощением нереализованной мечты артиста. В детстве Леонид Быков хотел стать летчиком. Однако из-за невысокого роста его не приняли в летное училище. Когда в 1970 году Быкова вместе с другими актерами киностудии Довженко пригласили на юбилей 5-го гвардейского авиаполка, родилась идея фильма. В основе сценария – рассказы участников войны. У героев картины есть реальные прототипы. Вторая поющая эскадрилья из фильма действительно существовала. События фильма реальны и происходили в Луганской области.

Готовый сценарий отвергло Госкино: «Сценарий лишён здравого смысла и далёк от реальности. Такого просто не могло быть». Никакие доводы о реальных воспоминаниях фронтовиков не принимались. Но Быков не сдавался. Он стал читать отрывки из сценария на встречах со зрителями, где эти истории принимали на ура. После обращения фронтовиков в Госкино Быкову все же дали добро на съемки.

Как появилась песня «Смуглянка»

Интересна также судьба главной музыкальной композиции фильма. Песню, которая в последствии стала саундтреком, начали писать еще в 1940 году по заказу ансамбля Киевского особого военного округа. Однако в довоенное время она оказалась невостребованной. О набросках «Смуглянки» вспомнили, когда нужно было готовить новую программу для Краснознаменного ансамбля Александрова. В 1944 году песня впервые прозвучала на радио и получила всенародную популярность на фронте и в тылу.

В 2015 году, к 70-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, промо-команда телеканала «Интер» подготовила специальный промо-ролик «Смуглянка», идею которого когда-то подарил всем поклонникам своего фильма «В бой идут одни старики» Леонид Быков.

Как будто бы в продолжение знаменитой киноленты, авторы ролика воплотили в жизнь последнюю волю легендарного «Маэстро» — капитана Титаренко. Ролик начинается кадрами из фильма, где герои Быкова и Смирнова сидят возле могилы и обещают после войны прийти на место гибели товарищей с оркестром и врезать Смуглянку.

Только в течение первой недели после публикации ролика в YouTube он собрал более миллиона просмотров.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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3 комментариев
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Олег
Олег
4 лет назад

Вот кто по-настоящему любил Украину! ЕМУ я завидовал, когда он ТАК ЗДОРОВО говорил про УКРАИНУ! Но Украина выбрала совсем других хероев…

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маде ин Бугаёвка
маде ин Бугаёвка
4 лет назад

Увы!Украина выбрала сперва Кравчука с Кучмой,а потом стала преклоняться перед деятелем,который заявил,что Россия выиграла Великую Отечественную без помощи Украины.

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голубой
голубой
4 лет назад

отличный актер вечная память…

0
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