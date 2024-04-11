45 років без Леоніда Бикова: «маестро» пішов, але пам’ять про нього живе (ВІДЕО)

Цього дня Леонід Биков повертався зі своєї дачі під Києвом. Режисер був за кермом своєї Волги. Попереду його рухався трактор із мотокультиватором, і Биков вирішив його об’їхати. Однак під час обгону сталося зіткнення із зустрічною вантажівкою. Сталося це приблизно о 16 годині 30 хвилин. Удар був такої сили, що вантажівка проломила праву стійку машини і врізалася передніми колесами в салон. Від одержаних травм Биков загинув на місці. Йому було 50 років.

За свою кар’єру актор знявся у 22 фільмах, був режисером 5 картин, для двох із яких написав сценарії. Його авторською роботою був фільм «У бій ідуть одні старики». Биков написав сценарій стрічки, був режисером та зіграв одну з головних ролей — Маестро (капітана Титаренка). Напевно, це одна з найвідоміших та найулюбленіших кількома поколіннями картин.

Як створювався фільм «У бій ідуть одні старики»

Картина стала втіленням нереалізованої мрії артиста. У дитинстві Леонід Биков хотів стати льотчиком. Однак через невисокий зріст його не прийняли до льотного училища. Коли 1970 року Бикова разом з іншими акторами кіностудії Довженка запросили на ювілей 5-го гвардійського авіаполку, народилася ідея фільму. В основі сценарію – розповіді учасників війни. Герої картини мають реальні прототипи. Друга співуча ескадрилья з фільму справді існувала. Події фільму реальні та відбувалися у Луганській області.

Готовий сценарій відкинуло Держкіно: «Сценарій позбавлений здорового глузду і далекий від реальності. Такого просто не могло бути. Жодних доводів про реальні спогади фронтовиків не приймалися. Але Биков не здавався. Він почав читати уривки зі сценарію на зустрічах із глядачами, де ці історії приймали на ура. Після звернення фронтовиків у Держкіно Бикову все ж таки дали добро на зйомки.

Як з’явилася пісня «Смуглянка»

Цікавою є також доля головної музичної композиції фільму. Пісню, яка згодом стала саундтреком, почали писати ще у 1940 році на замовлення ансамблю Київського спеціального військового округу. Однак у довоєнний час вона виявилася незатребуваною. Про нариси «Смуглянки» згадали, коли треба було готувати нову програму для Червонопрапорного ансамблю Александрова. У 1944 році пісня вперше прозвучала на радіо та отримала всенародну популярність на фронті та в тилу.

У 2015 році, до 70-річчя Перемоги над фашизмом у Великій Вітчизняній війні, промо-команда телеканалу «Інтер» підготувала спеціальний промо-ролик «Смуглянка», ідею якого колись подарував усім шанувальникам свого фільму «У бій ідуть одні старики» Леонід Биков.

Начебто в продовження знаменитої кінострічки автори ролика втілили в життя останню волю легендарного «Маестро» — капітана Титаренка. Ролик починається кадрами з фільму, де герої Бикова та Смирнова сидять біля могили та обіцяють після війни прийти на місце загибелі товаришів із оркестром та врізати Смуглянку.

Лише протягом першого тижня після публікації ролика в YouTube він зібрав понад мільйон переглядів.