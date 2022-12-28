Сегодня, 28 декабря, День рождения кино

Все мы выбираем развлечения на свой вкус: кто-то предпочитает путешествия, другие без ума от театров, третьи любят кино. Проводить свой досуг в кинотеатрах или за просмотром любимого сериала стало давно привычкой, от которой нам трудно отказаться. И сегодня трудно представить человека, который бы не проводил время за просмотром любого кинофильма. А в этот день, 28 декабря, – неофициальный праздник как кинематографистов, так и любителей кино.

Международный день кино отмечается 28 декабря начиная с 1895 года, когда впервые был организован платный киносеанс в подвале «Гран-кафе» на бульваре Капуцинов в Париже. После театра, новый вид выразительного искусства произвел на первых зрителей настоящий фурор. И два брата-изобретателя из семьи Люмьер получили патент на странную вещь под названием синематограф.

Кстати, многие считают, что самый первый кинофильм – это «Прибытие поезда», но это не совсем так – самым первым «блокбастером» стал 46-секундный документальный короткометражный фильм «Выход рабочих с фабрики», снятый у ворот фабрики братьев Люмьер в Лионе. Впервые он был показан 22 марта 1895 года на конференции, посвященной французской фотопромышленности. А большая премьера с поездом состоялась именно 28 декабря 1895 года. Декорацией послужил настоящий вокзал Ла Сьота, а в качестве актеров были представлены статисты. Уверенные в успехе своего творения, братья даже решили брать плату за вход.

Эффект от новинки был круче, чем современный 3Д – люди в панике покидали свои места и убегали прочь, боясь попасть под колеса прибывающего поезда.

Годовщину этого события и было решено отмечать как День кино.

С самого начала фильмы имели возможность смотреть только французы. Но со временем их слава и популярность стали расти, и разные страны понемногу стали перенимать опыт и придумывать свои изобретения, добавляя их к синематографу. И со временем кино вышло за масштабы Франции и покорило весь мир.

Первое время синематограф был немым – звуковое кино изобрели несколькими десятилетиями позже.

Нынешнее кино совсем не похоже на творения знаменитых французских братьев. В этой индустрии постоянно проходят изменения, она растет и развивается. Иногда киноиндустрия поражает своими гениальными новинками, и мы все с радостью их наблюдаем. Большинство кинокартин рассчитано на широкую публику и заставляет заинтересоваться ими людей из разных слоев общества.

Сейчас мы смотрим фильмы не только в кинотеатрах, но и сидя дома на любимом диване. В нашем современном мире есть возможность просматривать любимые фильмы по компьютеру, различным гаджетам и большим плазменным телевизорам.

И в этот день можно поздравить с профессиональным праздником всех, кто имеет отношение к кино, и пожелать им удачи и успехов в творческом пути. Ведь благодаря этим людям мы ежедневно можем с вами смотреть любимые фильмы и наслаждаться новинками кинопроката.