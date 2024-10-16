Новости Одессы и Одесской области

13 внуков и 25 правнуков: история большой семьи бабушки Анны с Любашевщины

13 внуков и 25 правнуков: история большой семьи бабушки Анны с Любашевщины

84-летняя Анна Васильевна Бабюк из села Новокарбовка Любашевской громады имеет 5 детей, 13 внуков и 25 правнуков. Вместе с зятьями и невестками ее род насчитывает более 60 человек.

Без коровы на селе трудно

Труженики фермы с руководством колхоза

Труженики фермы с руководством колхоза

Множество испытаний выпало на долю Анны Васильевны. Росла без отца. Семья бедствовала, работы всем не хватало. Поэтому миловидная галичанка, уроженка древнего села Пнив, что на Ивано-Франковщине, в молодости отправилась в Причерноморье на заработки.

Сначала Анечка трудилась нормовичкой на полях новокарбовского колхоза «Родина», вскоре стала дояркой. И до 60 лет вдохновенно работала и всегда была в передовиках. Хранит Анна Васильевна в кладовке многочисленные грамоты, похвальные письма и награды за высокие надои молока. Бывший председатель «Родины» Николай Козяр, встречая кого-то из ее детей, всегда добрым словом отзывается о своей бывшей работнице, вспоминая не только о ее плодотворном труде, но и о том, как она хорошо пела в сельском клубе искренних украинских песен.

Когда же Анна появилась в селе где-то в начале 70-х годов, сваты не заставили себя ждать. Обжившись на новом месте, Анна Бабюк с годами и собственный дом приобрела. Добротный дом, в котором до сих пор живет бабушка, достался ей в наследство от стареньких и бездетных Нигрешей, о которых она заботилась. Ухаживала и за своей матерью, которую перевезла в Новокарбовку. «Переманила» на Одесщину и сестер.

Молодожены Анна и Петр

Молодожены Анна и Петр

С последним мужем — мастеровитым колхозным строителем и столяром Петром Дуцем — в любви и согласии прожили почти полвека.

Достроив пристройки и хлева, содержали небольшое стадо коров, свиней и другую живность, потому что без этого на селе не проживешь. Как тогда, так и сейчас. Супруги вырастили пятерых детей: Толю, двойняшек Сергея и Татьяну, Наталью, Светлану и обогатились на внуков и правнуков. К сожалению, несколько лет назад глава большой семьи ушел в мир иной.

Ныне старенькой матерью занимается ее дочь Татьяна, которая переехала с детьми из Хмельницкого. Она содержит корову, бычков, занимается хозяйством. Анна Бабюк, несмотря на почтенный возраст, всегда старается найти себе занятие: с тяпкой можно увидеть ее на огороде, или на скамейке вяжет в косички лук и чеснок, или теребит фасоль и кукурузу.

Какое же это счастье — внуки и правнуки

С дочерью Татьяной

С дочерью Татьяной

Тяжелая сельская жизнь закалила бабушкин характер, не повлияв на ее человечность и сердечную доброту.

Многих своих внуков и правнуков помогла вылечить бабушка Анна. Только в Новокарбовке живет добрый десяток прямых потомков долгожительницы, которые заботятся о ней. Бабушка рада всем. Так, четверо ее кровиночек имеют по двое детей, самая маленькая дочь Светлана, как и мать, — пятерых.

Самый богатый на внуков сын бабушки — воин ВСУ Анатолий — их у него восемь! Самому младшему правнуку Давиду еще и года нет, а самому старшему — Михаилу — 21 год.

Г. Бабюк с внучкой Софийкой

Г. Бабюк с внучкой Софийкой

К сельской труженице на именины, которые она празднует 25 сентября, съезжаются родственники из многих уголков Украины. Больше всего родни живет на Одесщине: в Новокарбовке, соседнем Троицком и на юге Одесщины. Правда, из-за войны гостей во дворе Анны Васильевны бывает все меньше. Ее старший сын Анатолий из Тарутино и внук Алексей Бабюк из Троицкого воюют с первых дней войны. Почти полтора года защищал Отечество внук Валентин Лавренюк, который вынужден был вернуться к своей семье, в которой воспитываются четверо несовершеннолетних детей.

Поэтому сокрушается старушка, молится, чтобы наконец проклятая война закончилась, родители вернулись домой к своим детям и женам.

Всем сердцем хочет бабушка Анна, чтобы дети, внуки и правнуки и все украинцы жили счастливо под мирным небом, а она наконец дождалась праправнуков.

Читайте также:

Юрій Федорчук
Юрий Федорчук ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua