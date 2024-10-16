13 внуков и 25 правнуков: история большой семьи бабушки Анны с Любашевщины

Без коровы на селе трудно

Множество испытаний выпало на долю Анны Васильевны. Росла без отца. Семья бедствовала, работы всем не хватало. Поэтому миловидная галичанка, уроженка древнего села Пнив, что на Ивано-Франковщине, в молодости отправилась в Причерноморье на заработки.

Сначала Анечка трудилась нормовичкой на полях новокарбовского колхоза «Родина», вскоре стала дояркой. И до 60 лет вдохновенно работала и всегда была в передовиках. Хранит Анна Васильевна в кладовке многочисленные грамоты, похвальные письма и награды за высокие надои молока. Бывший председатель «Родины» Николай Козяр, встречая кого-то из ее детей, всегда добрым словом отзывается о своей бывшей работнице, вспоминая не только о ее плодотворном труде, но и о том, как она хорошо пела в сельском клубе искренних украинских песен.

Когда же Анна появилась в селе где-то в начале 70-х годов, сваты не заставили себя ждать. Обжившись на новом месте, Анна Бабюк с годами и собственный дом приобрела. Добротный дом, в котором до сих пор живет бабушка, достался ей в наследство от стареньких и бездетных Нигрешей, о которых она заботилась. Ухаживала и за своей матерью, которую перевезла в Новокарбовку. «Переманила» на Одесщину и сестер.

С последним мужем — мастеровитым колхозным строителем и столяром Петром Дуцем — в любви и согласии прожили почти полвека.

Достроив пристройки и хлева, содержали небольшое стадо коров, свиней и другую живность, потому что без этого на селе не проживешь. Как тогда, так и сейчас. Супруги вырастили пятерых детей: Толю, двойняшек Сергея и Татьяну, Наталью, Светлану и обогатились на внуков и правнуков. К сожалению, несколько лет назад глава большой семьи ушел в мир иной.

Ныне старенькой матерью занимается ее дочь Татьяна, которая переехала с детьми из Хмельницкого. Она содержит корову, бычков, занимается хозяйством. Анна Бабюк, несмотря на почтенный возраст, всегда старается найти себе занятие: с тяпкой можно увидеть ее на огороде, или на скамейке вяжет в косички лук и чеснок, или теребит фасоль и кукурузу.

Какое же это счастье — внуки и правнуки

Тяжелая сельская жизнь закалила бабушкин характер, не повлияв на ее человечность и сердечную доброту.

Многих своих внуков и правнуков помогла вылечить бабушка Анна. Только в Новокарбовке живет добрый десяток прямых потомков долгожительницы, которые заботятся о ней. Бабушка рада всем. Так, четверо ее кровиночек имеют по двое детей, самая маленькая дочь Светлана, как и мать, — пятерых.

Самый богатый на внуков сын бабушки — воин ВСУ Анатолий — их у него восемь! Самому младшему правнуку Давиду еще и года нет, а самому старшему — Михаилу — 21 год.

К сельской труженице на именины, которые она празднует 25 сентября, съезжаются родственники из многих уголков Украины. Больше всего родни живет на Одесщине: в Новокарбовке, соседнем Троицком и на юге Одесщины. Правда, из-за войны гостей во дворе Анны Васильевны бывает все меньше. Ее старший сын Анатолий из Тарутино и внук Алексей Бабюк из Троицкого воюют с первых дней войны. Почти полтора года защищал Отечество внук Валентин Лавренюк, который вынужден был вернуться к своей семье, в которой воспитываются четверо несовершеннолетних детей.

Поэтому сокрушается старушка, молится, чтобы наконец проклятая война закончилась, родители вернулись домой к своим детям и женам.

Всем сердцем хочет бабушка Анна, чтобы дети, внуки и правнуки и все украинцы жили счастливо под мирным небом, а она наконец дождалась праправнуков.

Читайте также: