«Меня вдохновляет Дунай!»: как художник из Рени возвращает утраченные здания на полотна

А еще Александр Кокалко пишет стихи и прозу. В его небольших текстах — обычно это эссе и танка (пятистишие, жанр японской поэзии) — всегда заложен глубокий смысл.

Начинал с лозунгов и «дембельских альбомов»

Много лет назад художник открыл в городе Рени картинную галерею, где встречаются местные поэты, писатели, художники и музыканты. Именно здесь они анонсируют свои наработки, обмениваются мыслями и вдохновением. Но обо всем по порядку.

— Александр, знаю, что в молодости вы закончили музыкальное училище, а с чего началось увлечение живописью?

— Это началось во время службы в армии. В те «брежневские времена» была нужна наглядная агитация с лозунгами, портретами членов политбюро и так далее. Работа с гуашью и красками мне удавалась — и я стал просто уклоняться от всех тягот службы (смеется). Чего я только не делал! Помню картины на листах фанеры, которые рисовал тушью, фломастерами, цветными карандашами — такая себе смешанная техника. Когда картину покрывал лаком, она имела презентабельный вид и, на удивление, такие картины даже продавались. А оформление «дембельских альбомов»?! Этих заказов всегда было много, дембеля мне носили жареное мясо и другие деликатесы — вот такая коррупция (смеется).

— А Вы помните первую проданную картину уже в статусе художника?

— Конечно, помню. Начальник Ренийского газового хозяйства Вячеслав Семейкин купил у меня сразу две картины за 300 долларов — тогда для меня это были огромные деньги. На одной картине был изображен старый мост, на второй — дома на центральной площади города. Сейчас уже все по-другому, старый городок живет только на картинах.

— Старшее поколение любит рассматривать изображенные каменно-деревянный румынский склад, со временем уничтоженный пожаром, каланчу, которой уже давно нет, и другие утраченные здания тех времен.

— Да, я тогда выписывал каждую деталь. А потом увлекся импрессионизмом.

— Как широкомасштабная война отразилась на вашем творчестве?

— У меня есть несколько работ. На одной из них — пасмурный зимний день, зернохранилище и нагромождение фур на дороге. Большегрузные машины оставили глубокие борозды на песке, они «вспахали» все вокруг. Эти борозды — как отпечаток войны. Или железнодорожные поезда, которые шли через Рени во время блокады портов Большой Одессы — это тоже рассказ о войне.

— Что мешает творчеству художника?

— Много мешает, сами условия. Жизнь какой-то грязной стала — из-за денег, воров, политиканов. О чем сейчас чаще всего говорят? О мошенниках, ворах на высоких постах. «Герои дня» — очень негативные персонажи. И это угнетает человека. Для меня эта выставка имеет главную цель — подарить зрителям хоть немного положительных эмоций.

— А что дарит вам наибольший позитив?

— Река Дунай. Утром я выхожу на берег, вдыхаю горизонты, и река дает мне силы, вдохновение, какой-то импульс. Она всегда разная — и хочется отражать неповторимые моменты на холсте, чтобы они остались, чтобы люди увидели то, что я увидел и почувствовал.

— Что вы посоветуете человеку, который решил заняться живописью?

— Накопить денег (смеется). Нужен этюдник, краски, холст, кисти — все это очень дорого. Конечно, надо много учиться. Я, например, самоучка. Но в наше время надо учиться не только живописи, но и маркетингу — надо уметь продать свои работы. Если ты этому не уделишь внимание, будешь только в убытках. Искусство и потребности — старая история. Достаточно вспомнить знаменитый «Парижский улей» из 140 ателье-студий, которые в 1902 году открыл для начинающих художников меценат Альфред Буше. Кто-то стал знаменитостью, как, например, Амедео Модильяни и Хаим Сутин, а кто-то сгинул в бедности.

— Могут ли в наше время заработать своим творчеством художники, которые живут в таких небольших городках, как Рени?

— В принципе, это возможно, но я такого не встречал. Обычно художники зарабатывают преподаванием.

Свет красоты Бессарабии, что лечит

Александр Кокалко работает в стиле импрессионизма, когда главное в картине — свет. И его работы, отражающие красоту Бессарабии, — это лекарство во время войны.

— У меня есть две картины Александра, — рассказывает председатель Ренийского литературного клуба «Джерела» Одну из них подарил муж на день рождения. На полотне изображен рассвет над большим озером. Каждое утро я просыпаюсь с этим рассветом — и это для меня заряд на целый день. А я подарила мужу картину, которая соответствовала его хобби: на огромном озере, у горизонта — маленькая лодка, и в ней два человека. Мой муж, который увлекался рыбалкой и охотой, говорил, что это он с отцом на озере. Картины Александра Кокалко есть и у моих родителей, у многих ренийцев.

Он пишет — как рисует

Много лет назад Александр Кокалко открыл в своем доме частную картинную галерею, где каждый желающий может увидеть его работы. Эта галерея, где стоит рояль, стала местом встреч творческой элиты громады. Здесь собираются художники, поэты, прозаики, музыканты и просто люди, которые любят искусство.

— Работы Александра Кокалко меня вдохновляют: так и хочется взять в руки кисть! — говорит методистка областного Центра национальных культур в Рени Надежда Наткина, — Я часто бываю в картинной галерее Александра на встречах с творческими людьми. Мы читаем свои стихи и прозу. Александр прекрасно пишет. Он пишет — как рисует: я закрываю глаза, и вижу его героев. Талант нашего земляка многогранен. Горжусь, что в городе Рени есть такой человек, который делится светлыми моментами и создает для всех творческую атмосферу.