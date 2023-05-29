Ольга Благовидова: 118 лет с рождения золотого голоса Одесской оперы

Ольга Благовидова — выдающаяся оперная певица и педагог Одесской консерватории. Обладательница красивого меццо-сопрано, она создала на одесской сцене замечательные образы. Стала основоположником кафедры сольного пения и основателем одесской вокальной школы, из которой вышли десятки звезд оперной сцены.

Переезд из Петербурга в Одессу

Ольга Благовидова родилась в 1905 году в Петербурге. В десятилетнем возрасте вместе с семьей она переехала в Одессу. Обучаться игре на фортепиано девочку отдали в четыре года. В Одессе Ольга продолжила обучение музыке у профессора

Н.В. Чегодаевой, а в 1921 году поступила на вокальное отделение Одесского музыкально-драматического института к педагогу профессору Юлии Рейдер. Первый успех пришел после исполнения в студенческом спектакле оперной партии Любаши в «Царской невесте» Н.А. Римского-Корсакова.

По окончании института Ольга Николаевна становится ассистентом Ю.А. Рейдер и параллельно выступает с концертами. В ее программе — произведения русских и украинских композиторов.

Звонкоголосая одесская Кармен

В 1928 году Ольгу Благовидову приглашают в стажерскую группу Большого театра в Москве. В тот же год дебютантка с успехом исполняет партию Полины в опере Чайковского «Пиковая дама», готовит ответственные партии в других операх, выступает в концертах как камерная исполнительница.

По окончании стажировки в 1931 году молодую певицу пригласили в Тбилисский театр оперы и балета. Но спустя полтора года последовало приглашение в оперную труппу Одесского театра. Благовидова его сразу же принимает и возвращается в город своей юности, к любимому педагогу, к друзьям.

В тридцатые годы Ольга Благовидова с успехом исполняла в Одесском театре партии Кармен в одноименной опере Бизе, Азучены («Трубадур») и Ульрики («Бал-маскарад»), Одарки («Запорожец за Дунаем») и Терпелихи («Наталка-Полтавка»), и др. Всего около тридцати оперных партий значилось в ее репертуаре. Активной и успешной была и концертная деятельность певицы. С сольными концертами она гастролировала во всех крупных городах Украины и России.

В 1937 году участие в Первом Всесоюзном конкурсе вокалистов приносит молодой певице первую премию и звание лауреата.

Творческая деятельность во время войны

Время расцвета творческой жизни певицы совпало с тяжелой травмой в личной жизни. В 1937 году муж О. Благовидовой Борис Цомакион был арестован и осужден. Отбывал заключение в Красноярском крае. После освобождения преподавал в Красноярском педагогическом институте.

В годы Второй мировой войны Благовидова выступала перед бойцами в составе фронтовых бригад. Сразу после освобождения Одессы вместе с эвакуированной оперной труппой певица вернулась в ставший родным город и возглавила вокальную кафедру Одесской консерватории. Но до конца войны продолжала выезжать на фронт с концертами для бойцов.

В 1946 году Ольге Благовидовой было присвоено высокое звание народной артистки Украины. Спустя два года певица оставила сцену и полностью посвятила себя педагогической деятельности. Почти три десятилетия, до самой кончины в 1975 году, руководила основанной ею кафедрой сольного пения в Одесской консерватории. В память о ней на доме по ул. Княжеской, 21, где жила выдающаяся певица, установлена мемориальная доска.

Лучшие певцы учились у Благовидовой

Опираясь на лучшие национальные традиции, Ольга Благовидова создала свою школу оперного вокала. Методика и педагогическое мастерство Благовидовой, по признанию авторитетных специалистов, нисколько не уступали мировым знаменитостям. В числе учеников школы Благовидовой — признанные мастера сцены, талантливые исполнители, победители престижных вокальных конкурсов: Белла Руденко, Зоя Христич, Николай Огренич, Людмила Шемчук, Александр Ворошило, Иван Пономаренко и многие другие.

Наталья БРЖЕСТОВСКАЯ

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