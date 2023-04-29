Альберт Цорн: как знаменитый немецкий учитель танцев стал одесситом

Альберт Цорн — знаменитый одесский учитель танцев, имя которого знали во всем мире. 29 апреля — в Международный день танца расскажем про Цорна и его всемирно известную, переведенную на несколько языков и до сих пор актуальную книгу по хореографии «Грамматика танца».

Приехал в Одессу и остался навсегда

Фридрих Альберт Цорн родился 3 апреля 1816 года в Баварии, в семье танцмейстера, который имел собственную школу. Мальчика с раннего детства обучали танцевальному искусству. Он получил профессиональную подготовку, и отец надеялся, что сын продолжит его дело. В 16 лет Альберт отправился в Европу, чтобы совершенствовать свое искусство. Уже в 19 лет он преподавал танцы в Дрездене и Осло, потом несколько лет путешествовал, жил в разных европейских городах, сотрудничал с хореографами разных стран. В конце концов, Цорн отправился изучать танцы в Восточную Европу.

В Одессу он прибыл 30 марта 1839 года, и остался здесь навсегда. В феврале 1840 года Цорн начинает обучать танцам воспитанников Ришельевской гимназии, а также преподает хореографию еще в четырех других одесских гимназиях, дает частные уроки.

В Одессе большим спросом пользовались танцевальные школы, и Цорн почти сразу открыл собственную школу в доме на Полицейской улице, 12, напротив магазина Сикара. В Ришельевском лицее, кроме танцев, Цорн дополнительно преподавал гимнастику и обучал учеников плаванию, так как в учебном заведении физическому воспитанию уделялось большое внимание. Вместе с наиболее тренированными учениками он совершал заплывы в открытое море. Правда, пловцов для безопасности сопровождала лодка с опущенными в воду веревками.

О преподавании танца в Одессе и актуальную по сей день книгу

Хореограф постоянно совершенствовался — он часто выезжал в Европу, где встречался и обменивался опытом с европейскими мастерами танца. По свидетельству современников, Цорн разработал свою систему преподавания, которая была приспособлена к одесскому климату, требованиям общества и особенностям обоих полов. Обучение велось на русском, французском и итальянском языках, в зависимости от пожеланий учеников. Выпускники школы Цорна становились успешными танцорами и хореографами, работали в разных городах, а некоторые оставались преподавать в родной Одессе — например, Георгий Кублицкий, у которого была своя школа танцев, и Людвиг Праусс, который преподавал хореографию. В общей сложности Цорн обучал одесситов искусству танца более 55 лет. После смерти Альберта Цорна в 1895 году работу в танцевальной школе продолжили его дети.

Цорн состоял почетным членом Берлинской академии танцевального искусства, Общества учителей танцев в Берлине и Общества учителей танцев в Канаде. Кроме того, Альберт Цорн был известен как ученый-хореограф. В 1887 году вышло первое издание его «Грамматики танцевального искусства». Книга, которая состояла более чем из 400 страниц, получила восторженные отзывы специалистов. Этому труду Цорн посвятил около 50 лет.

В своей «Грамматике» Цорн описывал состояние современного ему балета и разъяснял свою систему записи для танца. Он описал кадрили, полонезы, менуэт, а из народных танцев — краковяк, тирольский и рейнский танцы. Хореограф также анализировал известные танцы прошлого. Изобретенная им система была очень важна, так как иной возможности записать и сохранить текст балета в то время не было. Труд одесского учителя танцев представляет интерес и для современных хореографов — книга была переиздана уже в наше время, а современные теоретики балета всего мира ссылаются на нее до сих пор.

Первые курсы танцев открылись в доме Торичелли

Кроме иностранных, в Одессе были и местные балетмейстеры, например, француз Буш. Начиная с 1823 года, он работал в труппе театра и управлял балетной частью, благотворительными спектаклями и маскарадами. Учитывая повышенный интерес среди одесситов к танцам, в сентябре 1837 года Буш открыл первые в городе курсы танцев. Они располагались в доме Торичелли на Дерибасовской улице, 27. Курс обучения длился пять месяцев и стоил 50 рублей. Занятия проводились по понедельникам, средам и пятницам. Начиная с 1 октября дополнительный был открыт курс для девиц. А первый балет, поставленный Бушем, «Добрый гений» был показан публике 17 января 1844 года на сцене Нового театра на Преображенской улице.

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