Новости Одессы и Одесской области

Михаил Гордиевский: за что был расстрелян Одесский историк и педагог

Михаил Гордиевский: за что был расстрелян Одесский историк и педагог

23 мая 1885 года родился Михаил Гордиевский, философ, историк, педагог, жизнь и деятельность которого была тесно связана с Одессой. В нашем городе он провел более 30 лет, боролся против установления советской власти, поддерживал украинскую науку и культуру, создал при Доме ученых первую научную секцию «Одесское научное общество при Всеукраинской академии наук».

Родился Михаил Гордиевский в семье священника в селе Зеленьки Киевской губернии. Он окончил Киевскую духовную семинарию, позже учился на историко-филологическом факультете Тартуского университета. В 1906 году Гордиевский перевелся в Новороссийский университет, который окончил с дипломом 1-й степени, и его оставили на кафедре философии для подготовки к получению профессорского звания. После экзамена на старшего магистра философии он получил право преподавать в университете в должности приват-доцента, также читал лекции на Одесских высших женских курсах. 

Когда произошла революция, Гордиевский ее не поддержал и начал бороться против установления советской власти в Украине. Он стал одним из лидеров Украинской партии эсэров, которую вскоре покинул, печатался в одесских изданиях, был редактором журнала «Основы», входил в общества «Просвіта» и «Українська хата». Позже Гордиевский возглавлял научно-методическую комиссию Одесского губкома политического образования по вопросам украинизации.

С 1934 года Гордиевский работал профессором кафедры истории древнего мира исторического факультета Одесского университета. При этом он был религиозным человеком и посещал украинскую церковь. Это и то, что все свои лекции он читал на украинском языке, позволило объявить Михаила Гордиевского украинским националистом. Он был арестован и, по решению выездной сессии Военной коллегии Верховного суда в Одессе, 11 октября 1938 года расстрелян. 

Источники: odessa-memory.infо, Википедия

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить