Михаил Гордиевский: за что был расстрелян Одесский историк и педагог

23 мая 1885 года родился Михаил Гордиевский, философ, историк, педагог, жизнь и деятельность которого была тесно связана с Одессой. В нашем городе он провел более 30 лет, боролся против установления советской власти, поддерживал украинскую науку и культуру, создал при Доме ученых первую научную секцию «Одесское научное общество при Всеукраинской академии наук».

Родился Михаил Гордиевский в семье священника в селе Зеленьки Киевской губернии. Он окончил Киевскую духовную семинарию, позже учился на историко-филологическом факультете Тартуского университета. В 1906 году Гордиевский перевелся в Новороссийский университет, который окончил с дипломом 1-й степени, и его оставили на кафедре философии для подготовки к получению профессорского звания. После экзамена на старшего магистра философии он получил право преподавать в университете в должности приват-доцента, также читал лекции на Одесских высших женских курсах.

Когда произошла революция, Гордиевский ее не поддержал и начал бороться против установления советской власти в Украине. Он стал одним из лидеров Украинской партии эсэров, которую вскоре покинул, печатался в одесских изданиях, был редактором журнала «Основы», входил в общества «Просвіта» и «Українська хата». Позже Гордиевский возглавлял научно-методическую комиссию Одесского губкома политического образования по вопросам украинизации.

С 1934 года Гордиевский работал профессором кафедры истории древнего мира исторического факультета Одесского университета. При этом он был религиозным человеком и посещал украинскую церковь. Это и то, что все свои лекции он читал на украинском языке, позволило объявить Михаила Гордиевского украинским националистом. Он был арестован и, по решению выездной сессии Военной коллегии Верховного суда в Одессе, 11 октября 1938 года расстрелян.

Источники: odessa-memory.infо, Википедия

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