Премьера спектакля «12 стульев» в Одесском академическом театре музыкальной комедии ознаменовалась не только овациями, криками «Браво!» и цветами любимым артистам.
Коллективу Музкомедии — сладких Кису и Осю!
На сцену после премьеры выкатили необыкновенный торт. В самом деле, как можно иначе отозваться об этом произведении кондитерского мастерства?
Торт изображает главных героев романа (и спектакля) — Кису Воробьянинова и Остапа Бендера. Здесь же — раскрытый роман И.Ильфа и Е.Петрова, все двенадцать стульев и известная цитата — «Киса и Ося здесь были».
На торте есть и эмблема нашей Музкомедии, порадовавшей зрителя спектаклем «12 стульев».
Кондитерское творение театру Музкомедии — от его почитателей
Этот торт преподнес коллективу театра в связи с премьерой один из его почитателей одессит Андрей Мусиенко. А создала это вкусное и красивое творение по его заказу мастер-кондитер Анастасия Михеева.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о торте в виде портфеля М.Жванецкого, который был вручен коллективу одесской Музкомедии после премьеры спектакля «По Дерибасовской», созданном по произведениям Михал Михалыча.
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Фото Андрея Мусиенко