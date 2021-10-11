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«Киса и Ося были здесь»: коллективу одесской Музкомедии вручили необыкновенный торт

«Киса и Ося были здесь»: коллективу одесской Музкомедии вручили необыкновенный торт

Премьера спектакля «12 стульев» в Одесском академическом театре музыкальной комедии ознаменовалась не только овациями, криками «Браво!» и цветами любимым артистам.

Коллективу Музкомедии — сладких Кису и Осю!

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На сцену после премьеры выкатили необыкновенный торт. В самом деле, как можно иначе отозваться об этом произведении кондитерского мастерства?

Торт изображает главных героев романа (и спектакля) — Кису Воробьянинова и Остапа Бендера. Здесь же — раскрытый роман И.Ильфа и Е.Петрова, все двенадцать стульев и известная цитата — «Киса и Ося здесь были».

На торте есть и эмблема нашей Музкомедии, порадовавшей зрителя спектаклем «12 стульев».

 

Кондитерское творение театру Музкомедии — от его почитателей

Этот торт преподнес коллективу театра в связи с премьерой один из его почитателей одессит Андрей Мусиенко. А создала это вкусное и красивое творение по его заказу мастер-кондитер Анастасия Михеева.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о торте в виде портфеля М.Жванецкого, который был вручен коллективу одесской Музкомедии после премьеры спектакля «По Дерибасовской», созданном по произведениям Михал Михалыча.

торт Киса и Ося

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Фото Андрея Мусиенко

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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