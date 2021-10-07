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Поздравляем: у здания одесской Музкомедии – юбилей!

Поздравляем: у здания одесской Музкомедии – юбилей!

Здание Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного отмечает не просто именины, а настоящий юбилей – ему исполняется 40 лет. А если еще точнее, то именно в 2021 году оно дважды празднует свое сорокалетие. Так уж получилось: здание было сдано весной 1981 года, а 7 октября 1981 года зрители побывали на первом спектакле в «нашей новой Музкомедии».

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Театру необходимо новое здание!

Строительство продолжалось почти 15 лет. Его называли «еще одним одесским долгостроем». И все это время, и до него театр работал в более чем сложных для него условиях – в сегодняшнем здании ТЮЗа.

«Не хватало гримуборных, репетиционных, технических помещений, да буквально всего… Малые по размерам сцена и зрительный зал были хороши для камерных представлений, но если требовалось нечто более масштабное, то постановщикам и сценографам приходилось проявлять массу выдумки, чтобы хоть в какой-то степени реализовать свои замыслы»,

– пишет о «прелестях» работы театра на улице Греческой историк эстрады и журналист Александр Галяс в книге «Сегодня и навсегда».

Еще один одесский долгострой

О том, что театр Музкомедии нуждается в гораздо большем и намного более оснащенном помещении, заговорили еще в начале 1960-х.

Газета «Чорноморська комуна» в 1966 году писала: «Зал на 1300 мест, фойе-модерн, огромное закулисное хозяйство – таким будет новый театр музкомедии, который через 2-3 года вырастет на углу улиц Чижикова и Белинского».

Два-три года растянулись на почти 15 лет. В театре бережно хранятся черно-белые фото, запечатлевшие стадии этого долгого-долгого строительства, воплощавшего в жизнь проект архитектора Г. Топуза и инженера А. Любовского при участии архитектора В. Красенко.

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Александр Галяс пишет:

«Строительство шло ни шатко, ни валко. За это время на стройплощадке под открытым небом успело поржаветь и прийти в непригодность немало дорогой иностранной техники, не говоря уже об отечественной. Резко оживились работа лишь в конце 1970-х, когда перед строителями поставили задачу сдать объект к открытию ХХYI съезда КПСС».

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Макет нового здания театра

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Сорок лет тому назад открылись двери нового здания театра

C приходом в должность директора театра народного артиста СССР Михаила Водяного строительные работы оживились и именно благодаря его настойчивости и популярности многие вопросы решались значительно быстрее, чем раньше. Эта настойчивость, как рассказывают в театре, стоила Михаилу Водяному первого инфаркта…

«Ведущие артисты сами ездили с концертами и творческими вечерами на производства, которые готовили для здания театра светильники, камень для отделки фойе, а также на производственные комбинаты по изготовлению театральных занавесов и гобеленов для декорирования фойе. Потрясающим воображение фактом стал концерт, который провели артисты театра под открытым небом в недостроенном еще зрительном зале для строителей»,

– рассказывает Александр Галяс.

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И – о, чудо! – 29 апреля 1981 года Михаил Водяной получил от строителей символический ключ. Первый спектакль в новом здании состоялся 7 октября 1981 года…

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Открытие нового здания театра. С символическим ключом — Михаил Водяной

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Афиша первого спектакля Музкомедии в новом здании

Фото предоставлены пресс-службой театра Музкомедии

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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