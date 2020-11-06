Исполнительным органом ОСМД является правление. Отношения между совладельцами многоквартирного дома и правлением регулируются Законом Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» №2866 от 29 ноября 2001 года (в редакции от 16.10.2020 г.).
Кто избирает правление и платит зарплату председателю?
Правление избирается общим собранием совладельцев и подотчетно ему. А председатель ОСМД может быть избран непосредственно правлением. Количество членов правления, сроки их полномочий и полномочий председателя, порядок их избрания и отзыва устанавливаются общим собранием. Председатель и члены правления ОСМД могут выполнять свои обязанности на общественных началах, то есть бесплатно, или получать за это вознаграждение (зарплату). Сумма вознаграждения председателю ОСМД и членам правления также устанавливается общим собранием и должна быть зафиксирована в протоколе собрания.
Собрание жильцов и проводится не реже одного раза в год, а его решения являются обязательными для всех членов ОСМД (оспорить их можно только в судебном порядке).
Об обязанностях правления и правах членов ОСМД
Согласно указанному Закону №2866, в обязанности правления, среди прочих, входят:
- подготовка сметы, баланса объединения и годового отчета;
- подписание договоров о выполнении работ по обслуживанию дома и контроль за их выполнением;
- организация проведения общего собрания совладельцев;
- обеспечение надлежащего санитарного, противопожарного и технического состояния общего имущества ОСМД;
- предоставление отчета перед общим собранием о выполнении сметы за год.
Деятельность председателя и правления ОСМД контролирует ревизионная комиссия, которая избирается общим собранием. Ревизионная комиссия может состоять из одного лица. Или же собрание может привлечь стороннего аудитора.
В то же время члены ОСМД имеют право:
- получать данные о деятельности ОСМД (в том числе финансовой);
- участвовать в управлении ОСМД (в рамках законодательства и устава объединения);
- знакомиться с протоколами общих собраний;
- получать информацию о состоянии дома, условиях его содержания и эксплуатации, расходах на содержание общего имущества и поступлениях, полученных от его использования.
К примеру, помещения, которые относятся к объектам общей собственности, можно сдавать в аренду. При этом полученные денежные средства должны быть направлены на содержание и эксплуатацию дома, формирование резервного фонда на капитальный ремонт либо уменьшение коммунальных платежей. Любое распределение доходов между членами ОСМД или членами правления недопустимо, поскольку превращает объединение в коммерческую организацию. А это явно идет вразрез с действующим законодательством.
Если правление нарушает закон
Если председатель или члены правления не соблюдают требования устава ОСМД, не исполняют свои прямые обязанности, злоупотребляют служебным положением, их можно освободить от занимаемой должности. Как это сделать?
Любые три совладельца имеют право инициировать общее собрание, которое переизберет членов правления и председателя. Для этого достаточно набрать 50% голосов совладельцев квартир и нежилых помещений многоквартирного дома.
Еще один вариант сместить председателя с поста: внести изменения в устав ОСМД, прописав в нем, что выборы председателя проходят прямым голосованием только на общем собрании.
В случае правовых нарушений председатель отвечает по закону – согласно действующим административному, гражданскому или уголовному законодательству Украины. В частности, если председатель ОСМД самостоятельно подписал документ, по которому правление ОСМД решения не принимало, – за это грозит штраф или даже тюремное заключение (статья 366 Уголовного кодекса Украины – «Служебный подлог»).
Наша справка
Аудит ОСМД – это независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности объединения совладельцев на предмет достоверности.
Ольга Новикова