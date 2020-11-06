Сколько ОСМД создали в Украине и в Одессе? Согласно данным Государственной службы статистики Украины, на сегодняшний день в стране организовано почти 33,5 тысячи ОСМД, объединивших более 180 тысяч домов. В Одесской области — 1938 ОСМД. Для сравнения: в 2015 году их было 734. ПОДРОБНЕЕ

Старый новый дом: что позволит уменьшить расходы на коммунальные услуги? Лето – время, когда стоит позаботиться о своем жилье и подготовить его к зимнему периоду. В свете тенденции роста цен на энергоносители по-прежнему актуальна тема утепления жилья, установки счетчиков и перехода на альтернативные источники энергии. По мнению специалистов, такие меры помогут уменьшить платежи за коммунальные услуги на 30-50%. Какие программы работают в Украине и кому помогает государство? ПОДРОБНЕЕ

Как создать ОСМД: руководство к действию Согласно Закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах», жители многоквартирных домов должны были до 1 мая заключить новые договоры с поставщиками коммунальных услуг. Правда, ситуация с коронавирусом внесла в жизнь свои коррективы: сроки заключения договоров перенесли. Сделать это нужно будет в течение пяти месяцев после карантина. Тем, кто еще не определился, специалисты советуют создать объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) и заключить договор коллективного потребителя. В чем его преимущество? Каков механизм создания ОСМД? Сейчас есть время изучить эту тему от а до я. А мы вам в этом поможем. ПОДРОБНЕЕ