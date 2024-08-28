Одеський зоопарк запрошує подивитися на найменших у світі мавпочок

В Одеському зоопарку з’явилася нова експозиція з найменшими мавпами у світі – мармозетками.

У зоопарку зазначили, що трирічні Маня та Болік дуже люблять спостерігати і роздивлятися відвідувачів.

Ігрунка карликова (Cebuella pygmaea) – невеликий вид мавп Нового світу родом із тропічних лісів Амазонки в Південній Америці. Мавпочка виростає від 11 до 16 см завдовжки і важить від 85 до 120 г. Довжина хвоста може бути 19-20 см.

До сімейства ігрункових належить 21 вид мавп, серед них – ігрунка звичайна, мармозетка срібляста, ігрунка білоплеча та сагуїна імператорська. Харчуються комахами, фруктами, бруньками, квітами, яйцями дрібних птахів.

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Експозиція мармозеток розташована навпроти вольєра слонихи Венді, про яку «Одеське життя» розповідало у статті: Найбільша одеситка: один день із життя слонихи Венді