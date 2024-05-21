Новини Одеси та Одеської області

Відвідувачі Одеського зоопарку можуть побачити одних із найбільших у світі черепах (фото)

Відвідувачі Одеського зоопарку можуть побачити одних із найбільших у світі черепах (фото)

Відвідувачі Одеського зоопарку знову можуть побачити шпороносних черепах – це найбільша з африканських наземних черепах і третя за величиною у світі після слонової та гігантської черепах. Тим більше, що й привід підходить: 23 травня відзначатиметься День черепах.

Як розповіли у зоопарку, 20 травня шпороносних обителів було випущено до літнього вольєру. Загалом у вольєрі чотири такі черепахи, їх вік приблизно 15 років, і в Одеському зоопарку вони вже неодноразово відкладали яйця.

Шпороносні черепахи в літньому вольєрі Одеського зоопарку

«23 травня світ буде відзначати День черепах. Свято започатковане Американським товариством порятунку черепах з 2000 року. Приходьте до Одеського зоопарку подивитися на чудових Шпороносних черепах», – повідомляють у зоопарку.

Одеський зоопарк: шпороносні черепахи

Шпороносних черепах випускають у літній вольєр

Раніше «Одеське життя» розповідало, чому в одеському. парку Перемоги гинуть риби і черепахи.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk