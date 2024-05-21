Відвідувачі Одеського зоопарку можуть побачити одних із найбільших у світі черепах (фото)

Як розповіли у зоопарку, 20 травня шпороносних обителів було випущено до літнього вольєру. Загалом у вольєрі чотири такі черепахи, їх вік приблизно 15 років, і в Одеському зоопарку вони вже неодноразово відкладали яйця.

«23 травня світ буде відзначати День черепах. Свято започатковане Американським товариством порятунку черепах з 2000 року. Приходьте до Одеського зоопарку подивитися на чудових Шпороносних черепах», – повідомляють у зоопарку.

Раніше «Одеське життя» розповідало, чому в одеському. парку Перемоги гинуть риби і черепахи.