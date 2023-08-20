На Ланжероні знайшли підозрілий предмет (відео)

Сьогодні вдень, у неділю, 20 серпня 2023 року, на одеському пляжі Ланжерон виявили підозрілий предмет, схожий на міну.
За повідомленням місцевих Телеграм-каналів, поліцейські сповістили відпочиваючих про небезпечну знахідку, але, судячи з опублікованого відео, виходити з води та залишати пляж люди явно не поспішали.
Згодом ситуацію прокоментували Сили оборони півдня України.
За інформацією військових, предмет, який небайдужі громадяни виявили в товщі води, був зовні схожий на річкову міну.
Для обстеження та ідентифікації підозрілого предмета направлено фахівці ДСНС.
«Нагадуємо: мінна небезпека залишається досить високою, в морі багато морських мін, розкиданих ворогом ще з початку повномасштабного вторгнення, а також можливі виявлення річкових, що принесло з наслідками великої повені після підриву Каховської ГЕС. Перебуваючи на не убезпечених, не перевірених, не відкритих офіційних пляжах ви наражаєте себе на небезпеку», – йдеться у в повідомленні.
Нагадаємо, з 12 серпня в Одесі офіційно відкрили 6 пляжів. Зазначимо, що пляж Ланжерон до цього списку не входить.
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