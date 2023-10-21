Анекдот дня: як Ізя та Сара обирають на чому їхати додому

Доброго ранку, Одесо! Хоч сьогодні і субота, але довго спати не можна – осінь у ці вихідні нас балує чудовою погодою – можна й погуляти: море, парки, зробити базар. А щоб на всі справи у вас вистачило енергії, запасайтеся позитивом із ранковим анекдотом від “Одеського життя”.
– Ізя, як ми з тобою додому поїдемо?
– Сарочка, а як ти хочеш?
– А як правильно сказати: “порш” чи “порше”?
– Дорогенька, таки правильно сказати “тролейбус”.
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