Мешканець Чорноморська в Одеській області протягом 2015-2023 років активно ділився у соцмережах «Однокласники» та «Вконтакте» публікаціями із забороненою символікою. Зокрема, він розміщував зображення серпа та молота, а також гасла, що прославляли комуністичну ідеологію.

Окрім цього, чоловік у своїх дописах висловлював підтримку діям російських окупантів. Такі дії правоохоронці кваліфікували за статтею «Поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму».

Суд призначив чоловікові покарання у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки без конфіскації майна. Однак згодом реальний строк замінили на іспитовий термін тривалістю 1 рік.

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