Житель Черноморска в Одесской области в течение 2015-2023 годов активно делился в соцсетях «Одноклассники» и «Вконтакте» публикациями с запрещенной символикой. В частности, он размещал изображения серпа и молота, а также лозунги, которые прославляли коммунистическую идеологию.

Кроме этого, мужчина в своих сообщениях выражал поддержку действиям российских оккупантов. Такие действия правоохранители квалифицировали по статье «Распространение символики коммунистического тоталитарного режима».

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 2 года без конфискации имущества. Однако впоследствии реальный срок заменили на испытательный срок продолжительностью 1 год.

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