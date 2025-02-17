За даними слідства, пенсіонер систематично публікував у забороненій в Україні соцмережі «Одноклассники» матеріали, що схвалювали дії російських військових та містили ознаки розпалювання ворожнечі. Під час обшуку в його помешканні правоохоронці вилучили ноутбук із встановленим російським браузером «Яндекс» та активним доступом до облікового запису в соцмережі, де чоловік розміщував проросійські публікації.

Зважаючи на похилий вік підсудного та його обіцянку не порушувати закон, суд призначив йому випробувальний термін. Крім того, обвинуваченого зобов’язали прочитати книгу «Історія України-Русі» та сплатити судові витрати. Вилучений ноутбук суд постановив передати на потреби українських військових.

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