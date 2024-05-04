Що відзначають православні 4 травня: Велика субота та вшанування пам’яті мучениці Пелагеї

День, коли в храмі Господньому сходить благодатний вогонь

Цього дня церква згадує поховання Ісуса Христа. В Євангеліє розповідається, як Йосип Аримафейський взяв у Понтія Пілата дозвіл віддати йому тіло Христа та поховав його. Але спершу змастив запашною олією і загорнув у біле полотно — плащаницю. Поховали Ісуса Христа в печері, в Йосиповому саду, а вхід закрили каменем. Після смерті Христос потрапив у пекло і визволив звідти душі праведників, у тому числі Адама з Євою.

У храмах цього дня проходять урочисті служби, священики одягаються у світлі святкові шати, і світ завмирає в очікуванні дива.

Також у Велику суботу у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі сходить Благодатний вогонь, який знаменує Воскресіння Христове. Вогонь сходить щороку і саме напередодні православного Великодня.

Благодатний вогонь є унікальним – він не обпалює в перші хвилини. З Єрусалима його розвозять до різних країн світу.

Яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

4 травня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять мучениці Пелагеї.

За старим стилем сьогодні день пам’яті священномученика Януарія та інших і Велика субота Страсного тижня.

Хто така мучениця Пелагея

День пам’яті мучениці Пелагеї — це день, коли ми вшановуємо пам’ять про цю видатну жінку. Вона відома як діва тарсійська, що жила в Киликії. Пелагея — одна з ранніх християнських святих, чия історія пов’язана з часами гонінь на християн за правління римського імператора Діоклетіана.

Благородна дівчина Пелагея вирішила не виходити заміж за земного чоловіка, а зберегти своє дівство для небесного нареченого — Ісуса Христа. Вона була хрещена таємно і, згідно з легендою, прийняла мученицьку смерть за свою віру.

Народні прикмети 4 травня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: вже на калині є квіти — можете сміливо сіяти огірки, кабачки і гарбуз;

з’явилося багато хрущів — до посушливого літа;

вранці немає роси на траві — скоро зміниться погода;

яскравий місяць та безхмарна ніч — покращиться погода;

йде злива — чекайте на дуже великий урожай влітку;

горобці літають зграями — вітер буде сильним.

Що не можна робити 4 травня

Сьогодні не можна робити таке:

різати домашню птицю на м’ясо;

стригтися і робити манікюр;

пліткувати і розкривати чужі секрети.

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