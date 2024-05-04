Що відзначають православні 4 травня: Велика субота та вшанування пам’яті мучениці Пелагеї

Цього дня, 4 травня 2024 року, за новим церковним календарем згадують мученицю Пелагію, цього ж дня – Велика субота напередодні світлого свята Великодня.
День, коли в храмі Господньому сходить благодатний вогонь
Цього дня церква згадує поховання Ісуса Христа. В Євангеліє розповідається, як Йосип Аримафейський взяв у Понтія Пілата дозвіл віддати йому тіло Христа та поховав його. Але спершу змастив запашною олією і загорнув у біле полотно — плащаницю. Поховали Ісуса Христа в печері, в Йосиповому саду, а вхід закрили каменем. Після смерті Христос потрапив у пекло і визволив звідти душі праведників, у тому числі Адама з Євою.
У храмах цього дня проходять урочисті служби, священики одягаються у світлі святкові шати, і світ завмирає в очікуванні дива.
Також у Велику суботу у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі сходить Благодатний вогонь, який знаменує Воскресіння Христове. Вогонь сходить щороку і саме напередодні православного Великодня.
Благодатний вогонь є унікальним – він не обпалює в перші хвилини. З Єрусалима його розвозять до різних країн світу.
Яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
4 травня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять мучениці Пелагеї.
За старим стилем сьогодні день пам’яті священномученика Януарія та інших і Велика субота Страсного тижня.
Хто така мучениця Пелагея
День пам’яті мучениці Пелагеї — це день, коли ми вшановуємо пам’ять про цю видатну жінку. Вона відома як діва тарсійська, що жила в Киликії. Пелагея — одна з ранніх християнських святих, чия історія пов’язана з часами гонінь на християн за правління римського імператора Діоклетіана.
Благородна дівчина Пелагея вирішила не виходити заміж за земного чоловіка, а зберегти своє дівство для небесного нареченого — Ісуса Христа. Вона була хрещена таємно і, згідно з легендою, прийняла мученицьку смерть за свою віру.
Народні прикмети 4 травня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: вже на калині є квіти — можете сміливо сіяти огірки, кабачки і гарбуз;
- з’явилося багато хрущів — до посушливого літа;
- вранці немає роси на траві — скоро зміниться погода;
- яскравий місяць та безхмарна ніч — покращиться погода;
- йде злива — чекайте на дуже великий урожай влітку;
- горобці літають зграями — вітер буде сильним.
Що не можна робити 4 травня
Сьогодні не можна робити таке:
- різати домашню птицю на м’ясо;
- стригтися і робити манікюр;
- пліткувати і розкривати чужі секрети.
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