Звільнили директора Одеської швидкої допомоги – хто зайняв її місце

Про це повідомили напередодні у департаменті охорони здоров’я Одеської ОВА.

Як сказано в повідомленні, опублікованому на сторінці відомства у Facebook, незважаючи на досягнення Світлани Ізосімової як очільниці Центру екстреної медичної допомоги, «сьогодення вимагає більш рішучих та ефективних дій і рішень».

За інформацією Центру, Світлана Ізосімова працює у системі охорони здоров’я близько 20 років. На посаду голови Одеської швидкої допомоги її призначили 30 жовтня 2023 року. Раніше вона очолювала Одеський обласний центр соціально-значущих хвороб, а в часи пандемії коронавірусу була членом обласного штабу з ліквідації CОVID-19.

Нагадаємо, попередню керівницю обласного центру медичної допомоги Ірину Парамонову 18 жовтня 2023 року попросили написати заяву про звільнення за ряд грубих порушень, виявлених перевіркою від ОВА. Зокрема, вона не змогла подати звіт щодо витрат коштів, виділених НСЗУ.

Хто очолив Одеський Центр екстреної медичної допомоги

Сьогодні, 10 вересня 2024 року, стало відомо, як став новим виконувачем обов’язків гендиректора Одеської «екстренки» – ним став анестезіолог та лікар із невідкладних станів Едуард Кіка (на фото).

Про це пише видання УСІ, посилаючись на власні джерела.

У період з 2023 по 2024 роки Едуард Кіка очолював Маяківську станцію швидкої медичної допомоги, а зараз займає посаду завідувача 5-ї підстанції Одеської станції екстреної швидкої медичної допомоги.

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