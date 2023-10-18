Скандальне звільнення: куди витрачала гроші очільниця облцентру екстреної медичної допомоги Одещини (відео)

Відео сьогоднішньої наради з’явилися в одеських телеграм-каналах.

Як стало відомо з відео, Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер попросив директорку “Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Ірину Парамонову написати заяву про звільнення.

На його думку, вона не справляється з покладеними на неї обов’язками. Та мало того, не змогла надати звіт про витрачені кошти, які виділили на область в НСЗУ.

У вас співробітники по 7-8 тисяч зарплати отримують. Ви по 150, по 200 тисяч отримуєте. За що ви собі премії виписуєте, якщо рядові працівники у вас нічого не роблять, а ви премії отримуєте. Якщо у вас рядовий робітник отримує 10, вас нема за що преміювати – ви нічого не робите, –

зауважив очільник Одеської ОВА.

Також Кіпера обурило, що юристи в облцентрі екстреної медичної допомоги отримують зарплати по 180 тисяч гривень, а у відомства не вистачає коштів ні на бензин, ні на техніку.

Це при тому, що “Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” отримав мільярд гривень фінансування від НСЗУ.

У мене в бюджеті 500 мільйонів і маю всю область тримати цілу зиму на ці гроші, а у вас при такому фінансуванні немає бензину, невідремонтовані 30-40 відсотків автомобілв “швидкої”, –

обурився Олег Кіпер.

Кіпер Парамоновій під час засідання заявив, що вона непогано влаштувалася:

Війна це щось другорядне, добре, що гроші йдуть. Міністерство гроші виділяє, адміністрація нам ні до чого, бо ми ж в облраді всі дружимо.

За словами Кіпера, Парамонова за 5 місяців на посаді знищила одну із центральних служб.

Також Кіпер заявив очільниці облцентру меддопомоги, щоб вона писала заяву на звільнення.

Як потім повідомив Кіпер, станом на 16 годину йому стало відомо, що заяву Парамонова таки написала.

У пресслужбі ОВА додали, що за законною процедурою Ірина Парамонова має бути остаточно звільнена облрадою. Хто може зайняти її місце, наразі невідомо.

Також всі зібрані під час перевірки матеріали будуть направлені до прокуратури.

Ірина Парамонова очолила центр 15 березня. На посаду її призначив голова Одеської обласної ради Григорій Діденко.

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