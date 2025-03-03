Поновлення на посаді має відбутися негайно, не чекаючи, поки воно набуде чинності.

Суд зобов’язав університет компенсувати ректору 282,6 тисячі гривень невиплаченої зарплати, а Міністерство освіти – моральну шкоду в розмірі 30 тисяч гривень, повідомляє Думская.

Крім того, ректору зобов’язані виплатити місячну зарплату в розмірі 45 тисяч гривень.

Лариса Іванченкова очолила реорганізований «харчовий» виш у 2022 році, перемігши на виборах.

26 серпня 2024 року міністр освіти і науки України Оксен Лісовий ухвалив рішення достроково розірвати контракт із ректором Одеського національного технологічного університету Ларисою Іванченковою.

Причиною такого рішення стало те, що ректорка Лариса Іванченкова не пройшла спеціальну перевірку. У результаті було вирішено достроково припинити дію контракту від 12 грудня 2022 року та звільнити Іванченкову Ларису Володимирівну з посади ректора Одеського національного технологічного університету.

Причини, через які було скасовано указ міністра, поки невідомі.

До теми: Реорганізація Одеської юракадемії: у Ківалова вимагають звільнити міністра освіти