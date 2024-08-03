Одесити закликають витрачати гроші на армію, а не сумнівні тендери (фоторепортаж)

Як пише Телеграм-канал «Одеське життя», вимоги до влади протестувальників бсолютно природні для країни, що воює: витрачати гроші на армію, а не сумнівні тендери.

Нагадаємо, акція, яка раніше мала назву «Кава на Думській» триває вже майже рік. Її ініціювала відома волонтерка, голова БФ «Корпорація монстрів». Катерина Ножевнікова.

Зараз захід проходить у трохи іншому форматі: трохи постоявши перед будівлею мерії, учасники акції прямують до центру міста, щоб привернути якнайбільше уваги, і вишиковуються вздовж дороги з плакатами, нагадуючи: нашій армії потреби РЕБ, дрони, гума не авто, а поранені військовослужбовці потребують гідної реабілітації, і всі ці проблеми не вирішать елементи благоустрою, на які так люблять виділяти мільйонні суми нашій владі.

Як проходила сьогоднішня акція, дивіться на наших фото:

Раніше пікет у одеської мерії відвідав іноземний журналіст.

Фото Світлани Корольової