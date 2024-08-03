Одесити закликають витрачати гроші на армію, а не сумнівні тендери (фоторепортаж)

«Не мовчи!» – під таким гаслом пройшла сьогодні, в суботу, 3 серпня, акція небайдужих одеситів, що стала традиційною, на підтримку ЗСУ.
Як пише Телеграм-канал «Одеське життя», вимоги до влади протестувальників бсолютно природні для країни, що воює: витрачати гроші на армію, а не сумнівні тендери.
Нагадаємо, акція, яка раніше мала назву «Кава на Думській» триває вже майже рік. Її ініціювала відома волонтерка, голова БФ «Корпорація монстрів». Катерина Ножевнікова.
Зараз захід проходить у трохи іншому форматі: трохи постоявши перед будівлею мерії, учасники акції прямують до центру міста, щоб привернути якнайбільше уваги, і вишиковуються вздовж дороги з плакатами, нагадуючи: нашій армії потреби РЕБ, дрони, гума не авто, а поранені військовослужбовці потребують гідної реабілітації, і всі ці проблеми не вирішать елементи благоустрою, на які так люблять виділяти мільйонні суми нашій владі.
Як проходила сьогоднішня акція, дивіться на наших фото:
Раніше пікет у одеської мерії відвідав іноземний журналіст.
Фото Світлани Корольової