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Одесити закликають витрачати гроші на армію, а не сумнівні тендери (фоторепортаж)

Одесити закликають витрачати гроші на армію, а не сумнівні тендери (фоторепортаж)

«Не мовчи!» – під таким гаслом пройшла сьогодні, в суботу, 3 серпня, акція небайдужих одеситів, що стала традиційною, на підтримку ЗСУ.

Як пише Телеграм-канал «Одеське життя», вимоги до влади протестувальників бсолютно природні для країни, що воює: витрачати гроші на армію, а не сумнівні тендери.

Нагадаємо, акція, яка раніше мала назву «Кава на Думській» триває вже майже рік. Її ініціювала відома волонтерка, голова БФ «Корпорація монстрів». Катерина Ножевнікова.

Зараз захід проходить у трохи іншому форматі: трохи постоявши перед будівлею мерії, учасники акції прямують до центру міста, щоб привернути якнайбільше уваги, і вишиковуються вздовж дороги з плакатами, нагадуючи: нашій армії потреби РЕБ, дрони, гума не авто, а поранені військовослужбовці потребують гідної реабілітації, і всі ці проблеми не вирішать елементи благоустрою, на які так люблять виділяти мільйонні суми нашій владі.

Як проходила сьогоднішня акція, дивіться на наших фото:

Акция в Одессе, 3 августа 2024, флаг
Акция в Одессе, 3 августа 2024, участники
Акция в Одессе, 3 августа 2024, минута молчания
Акция в Одессе, 3 августа 2024, шествие
Акция в Одессе, 3 августа 2024
Акция в Одессе, 3 августа 2024, не молчи
Акция в Одессе, 3 августа 2024, участница
Акция в Одессе, 3 августа 2024, участники с плакатами

Раніше пікет у одеської мерії відвідав іноземний журналіст.

Фото Світлани Корольової

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