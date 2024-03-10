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Нічна атака Одеси 10 березня: куди прилетів російський дрон (фото)

Нічна атака Одеси 10 березня: куди прилетів російський дрон (фото)

У ніч на неділю, 10 березня 2024 року, російські терористи знову атакували південні регіони України, зокрема Одесу та Одеську область, дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, запустивши їх традиційними маршрутами зі складними маневрами.

Як повідомили у своєму офіційному ранковому зведенні Сили оборони півдня України, понад чотири години підрозділи протиповітряної оборони в інтенсивному режимі відображали масовану атаку дронів, які заходили як з акваторії Чорного моря, так і з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

Загалом у зоні відповідальності Сил оборони півдня України було знищено, 20 «шахедів», з них 11 – на Одещині, 6 – на Миколаївщині, 2 – на Херсонщині та ще 1 – на Дніпропетровщині.

Також військові зазначають, що ворог у черговий раз підступно спрямовував ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу сил ППО, і влучень уникнути не вдалося.

Так, в Одеському районі один із дронів пошкодив промисловий об’єкт. Пожежу рятувальники оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

Опубліковано відео і фото з місця події:

Наслідки дронової атаки Одещини в ніч на 10 березня 2024-2

Наслідки дронової атаки Одещини в ніч на 10 березня 2024-3

Наслідки дронової атаки Одещини в ніч на 10 березня 2024-4

Наслідки дронової атаки Одещини в ніч на 10 березня 2024-5

А на Миколаївщині ударний безпілотник пошкодив ЛЕП. На місці ведуться відновлювальні роботи.

Нагадаємо, подібну атаку ворог робив і в ніч на 8 березня. Тоді сили ППО три години відбивали ворожий наліт і збили більшу частину дронів. В небі над Одещиною вдалося збити 18 безпілотників. Але були і влучення. Постраждалих тієї ночі також не було.

А вранці суботи, 9 березня, ворог завдав по території Одеської області ракетного удару. Але «високотковий» удар ракета Х-31 припав у поле, і люди та інфраструктура не постраждали.

Фото з Телеграм-каналу Сил оборони півдня України

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