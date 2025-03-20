Прогноз погоди в Одесі на 21 березня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-4°C тепла, вдень 9-11°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 21 березня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 1°C морозу до 4°C тепла, вдень 9-14°C тепла, місцями до 18°C.
На автошляхах області видимість добра.
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