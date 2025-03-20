Весна в Одессе

Прогноз погоди в Одесі на 21 березня

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-4°C тепла, вдень 9-11°C тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 21 березня

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1°C морозу до 4°C тепла, вдень 9-14°C тепла, місцями до 18°C.

На автошляхах області видимість добра.

Вибір редакції

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою