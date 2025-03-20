Ваших дітей та онуків зацікавить виставка ляльок, яку підготували відомі в Одесі колекціонери і автори проєкту Куклькультура. Ляльки Барбі предстануть в образах великих українок.

В Національний художній музей запрошують всіх, кому цікаве сьогодення та майбутнє Херсону. Зараз в нашому місті зараз живе багато херсонців, тому ця подія збере багато тих, кому є що сказати. Тих, хто більше полюбляє слухати, ніж говорити запрошуємо в на концерти, які відбудуться в Музичній академії та на майданчик біля мушлі в парку Шевченка.

Інші цікаві події шукайте в нашому огляді.

Що: Виставка ляльок Барбі «Слава україні: Нове життя»

Де: Балтиморська, 33, Дитяча бібліотека 21

Коли: 21 березня, 15:00



Що: Книжковий памʼятник Леоніду Утьосову

Де: Маразліʼвська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 21 березня, 17:00

Що: Тиждень Грецької культури

Де: Міський сад

Коли: 22- 28 березня

Що: Святе мистецтво

Де: Новосельського, 63, Музична Академія, Велика зала оперної студії

Коли: 22 березня, 14:00



Що: Лекція «Стоїцизм. Мистецтво жити щасливо»

Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 22 березня, 14:30



Що: Екскурсія в музей міськелектротранспорту

Де: Олексіївська площа, 21-а

Коли: 23 березня, 12:00

Запис: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886

Що: Зустріч на Мушлі

Де: Парк Шевченка

Коли: 23 березня, 13:00

Що: Одеса в коробці. Арт зустріч

Де: Французький бульвар, 22 Бібліотека N33

Коли: 23 березня, 15:00

Що: Дискусія «Відоми і невідомий Херсон»

Де: Софіївська, 5-а, Національний музей

Коли: 23 березня, 16:00

