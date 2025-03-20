Ваших дітей та онуків зацікавить виставка ляльок, яку підготували відомі в Одесі колекціонери і автори проєкту Куклькультура. Ляльки Барбі предстануть в образах великих українок.
В Національний художній музей запрошують всіх, кому цікаве сьогодення та майбутнє Херсону. Зараз в нашому місті зараз живе багато херсонців, тому ця подія збере багато тих, кому є що сказати. Тих, хто більше полюбляє слухати, ніж говорити запрошуємо в на концерти, які відбудуться в Музичній академії та на майданчик біля мушлі в парку Шевченка.
Інші цікаві події шукайте в нашому огляді.
Що: Виставка ляльок Барбі «Слава україні: Нове життя»
Де: Балтиморська, 33, Дитяча бібліотека 21
Коли: 21 березня, 15:00
Що: Книжковий памʼятник Леоніду Утьосову
Де: Маразліʼвська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 21 березня, 17:00
Що: Тиждень Грецької культури
Де: Міський сад
Коли: 22- 28 березня
Що: Святе мистецтво
Де: Новосельського, 63, Музична Академія, Велика зала оперної студії
Коли: 22 березня, 14:00
Що: Лекція «Стоїцизм. Мистецтво жити щасливо»
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 22 березня, 14:30
Що: Екскурсія в музей міськелектротранспорту
Де: Олексіївська площа, 21-а
Коли: 23 березня, 12:00
Запис: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886
Що: Зустріч на Мушлі
Де: Парк Шевченка
Коли: 23 березня, 13:00
Що: Одеса в коробці. Арт зустріч
Де: Французький бульвар, 22 Бібліотека N33
Коли: 23 березня, 15:00
Що: Дискусія «Відоми і невідомий Херсон»
Де: Софіївська, 5-а, Національний музей
Коли: 23 березня, 16:00